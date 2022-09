Πολιτική

Ελληνουτουρκικά: Η απάντηση Μπορέλ στον Τσαβούσογλου

Μέσω της διπλωματικής οδού και του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ο Ύπατος Αρμοστής της ΕΕ τις δύο χώρες να λύσουν τις διαφορές τους.

Σε απάντηση της πρόσφατης επιστολής του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ απέστειλε πριν από λίγες ημέρες σχετική επιστολή, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Στην εν λόγω επιστολή, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο ύπατος εκπρόσωπος επισημαίνει, μεταξύ άλλων:

Μεταξύ άλλων, οι υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους, δηλώσεις οι οποίες αμφισβητούν την αδιαπραγμάτευτη κυριαρχία της Ελλάδας επί νησιών του Αιγαίου, καθώς και η κλιμάκωση της εχθρικής ρητορικής εναντίον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, βαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Επιπλέον, δημιουργούν μια αρνητική δυναμική, από την οποία δεν υπάρχει κανένα όφελος.

Η οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της Υφαλοκρηπίδας θα πρέπει να γίνεται μέσω, καλή τη πίστει, διαλόγου, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Είναι βαθιά πεποίθηση [του Ζοζέπ Μπορέλ] ότι ο μοναδικός δρόμος για την προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας αποτελεί η σταθερή προσήλωση στις διεθνείς συμφωνίες και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.