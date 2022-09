Πολιτική

Βασίλισσα Ελισάβετ – Σακελλαροπούλου: Το μήνυμα της ΠτΔ από την κηδεία

Φόρο τιμής στη Βασίλισσα Ελισάβετ απέτισε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας στην κηδεία.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη στην εξόδιο ακολουθία της Βασίλισσας Ελισάβετ στο Αββαείο του Westminster και στη δεξίωση που παρατέθηκε, αμέσως μετά, από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Τζέιμς Κλέβερλι.

Σε δήλωσή της, για την απώλεια της Βασίλισσας Ελισάβετ, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε:

«Η Βασίλισσα Ελισάβετ, κατά τη διάρκεια της μακράς της θητείας, υπηρέτησε την πατρίδα της με υποδειγματική αφοσίωση.

Εξασφάλισε τη σταθερότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και εδραίωσε τις σχέσεις του με την Κοινοπολιτεία και τον υπόλοιπο κόσμο, αποτελώντας το σημείο αναφοράς στην πορεία της χώρας της μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα.

Τα αισθήματα αγάπης και σεβασμού, που βλέπουμε έκδηλα από τον βρετανικό λαό στους δρόμους του Λονδίνου, θα την συνοδεύουν για πάντα».

Χθες, η κυρία Σακελλαροπούλου παρευρέθηκε στη δεξίωση που παρέθεσε ο Βασιλιάς Κάρολος ΙΙΙ προς τιμήν των Αρχηγών Κρατών και άλλων επίσημων προσκεκλημένων. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέτισε φόρο τιμής στην εκλιπούσα Βασίλισσα Ελισάβετ.

