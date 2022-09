Κηδεία Ελισάβετ: Το αποχαιρετιστήριο του Βασιλιά Κάρολου (εικόνες)

Συγκινητική ήταν η κίνηση του Βασιλιά Κάρολου προς αποχαιρετισμό της μητέρας και βασίλισσάς του.

Ο βασιλιάς Κάρολος απότισε φόρο τιμής στη μητέρα του, τη βασίλισσα Ελισάβετ, με ένα χειρόγραφο σημείωμα που τοποθετήθηκε πάνω στο φέρετρό της. «Εις μνήμην, με αγάπη και αφοσίωση, Κάρολος», έγραφε το σημείωμα.

Πάνω στο φέρετρο τοποθετήθηκε επίσης ένα στεφάνι που σύμφωνα με τα Ανάκτορα ήταν φτιαγμένο, κατ’ απαίτηση του Καρόλου, από δεντρολίβανο, βελανιδιά και μυρτιά, από ένα δέντρο το οποίο φυτεύτηκε από τις μυρτιές που χρησιμοποίησε η Ελισάβετ στη γαμήλια ανθοδέσμη της.

Τα χρυσά, ροζ, λευκά και κοκκινο-μοβ λουλούδια προέρχονταν όλα από τους κήπους των βασιλικών κατοικιών.

