Κηδεία βασίλισσας Ελισάβετ: Στην κρύπτη του Ουίνσδορ η σορός της (βίντεο)

Ολοκληρώθηκε η τελετή αποχαιρετισμού της Βασίλισσας. Ο ενταφιασμός της Ελισάβετ θα γίνει όπως και του Φίλιππου χωρίς κάμερες με παρόντα μόνο τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, με επικεφαλής τον βασιλιά Κάρολο.



Στην κρύπτη που βρίσκεται στο παρεκκλήσι του κάστρου του Ουίνδσορ τοποθετήθηκε το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ, με τη Βρετανία να της απευθύνει τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Λίγο νωρίτερα, αφαιρέθηκαν από το φέρετρο το στέμμα, το σκήπτρο και η σφαίρα, που θεωρούνται σύμβολα του μονάρχη. Με τις κάμερες να δείχνουν έναν μουσικό να παίζει γκάιντα, το φέρετρο βυθίστηκε στην κρύπτη. Αμέσως μετά, ο βασιλιάς Κάρολος, η Καμίλα, αλλά και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, αποχώρησαν από το παρεκκλήσι σε ξεχωριστά αυτοκίνητα.

Η λειτουργία ολοκληρώθηκε με τον εθνικό ύμνο αλλά και μουσικές του Μπαχ. Η βασίλισσα θα ενταφιαστεί αργότερα μαζί με τον σύζυγό της πρίγκιπα Κάρολο σε ιδιωτική τελετή, παρουσία μελών της βασιλικής οικογένειας, που θα επιστρέψει στο παρεκκλήσι στις 21:30 ώρα Ελλάδος. Τα ανάκτορα δεν ανακοίνωσαν τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης τελετής, κάνοντας λόγο για μια «ιδιωτική στιγμή».

Πλήθος κόσμου στο Ουίνδσορ

Η υποδοχή της βασίλισσας Ελισάβετ στο κάστρο έγινε νωρίτερα με καμπάνες και κανονιοβολισμούς. Η άφιξη της πένθιμης πομπής στο Ουίνδσορ σηματοδότησε την τελική φάση της κηδείας της μακροβιότερης μονάρχη της Μεγάλης Βρετανίας.Στρατιωτικοί έβγαλαν το φέρετρο της βασίλισσας από τη νεκροφόρα και τη μετέφεραν στο παρεκκλήσι. Θέση πίσω τους πήραν ο βασιλιάς Κάρολος και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Λίγο αργότερα, το φέρετρο τοποθετήθηκε στον βωμό και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας κάθισαν στις προκαθορισμένες θέσεις τους.

Κατά τη διάρκεια της τελετής ο κοσμήτορας του Ουίνδσορ μίλησε για την προσφορά της βασίλισσας σε μια ζωή «αδιάκοπης υπηρεσίας στο Έθνος, την Κοινοπολιτεία και τον ευρύτερο κόσμο». Επίσης ανέφερε ότι στο Ουίνδσορ θα τη θυμούνται για την καλοσύνη και τη φροντίδα για την οικογένεια, τους φίλους και της γείτονές της.

«Εν μέσω ενός γρήγορα μεταβαλλόμενου κόσμου, που έχει συχνά προβλήματα, η ήρεμη και αξιοπρεπής παρουσία της μας έχει δώσει αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον, όπως το έκανε, με θάρρος και ελπίδα», τόνισε.

Σίγησε για δύο λεπτά η Βρετανία τιμώντας τη μνήμη της Ελισάβετ της Β'

Στην κορύφωση της τελετής στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, το φέρετρο τοποθετήθηκε ξανά στον κιλλίβαντα που μετέφερε στο ναό άγημα 142 ναυτών. Η πομπή κινήθηκε προς την Αψίδα του Γουέλινγκτον - και πλέον έφτασε στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Ο βασιλιάς Κάρολος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Καμίλα, τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας Γουίλιαμ και Κέιτ, αλλά και τα εγγόνια του πρίγκιπα Γεώργιο και πριγκίπισσα Σάρλοτ στάθηκαν στην πρώτη σειρά στο Αββαείο, μαζί με τα άλλα τρία παιδιά της Ελισάβετ, την βασιλική πριγκίπισσα Άννα, τον Αντριου και τον Εδουάρδο.

Τα παιδιά της και τα εγγόνια της, εμφανώς συγκινημένα έψαλαν μαζί με τους περίπου 2.000 καλεσμένους στο Αββαείο τους αποχαιρετιστήριους ύμνους, που είχαν αναφορές στη βασιλεία της, στο αίσθημα του καθήκοντος που τη διακατείχε, αλλά και συμβολισμούς. Η βασίλισσα έκανε την τελευταία της διαδρομή στο Λονδίνο.

"Τέλος εποχής"

Μια σελίδα της ιστορίας γύρισε με το τελευταίο αντίο στην Ελισάβετ, η οποία βασίλεψε επί 70 χρόνια, επτά μήνες και δύο ημέρες, χωρίς να εκφράσει ποτέ δημοσίως τη γνώμη της, αλλά εκπλήρωσε τα καθήκοντά της με σοβαρότητα, αφοσίωση στο Στέμμα και, μερικές φορές, με ακαταμάχητο χιούμορ.

Υψηλοί καλεσμένοι στο ¨Ύστατο Χαίρε"

Βασιλείς, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και άλλοι υψηλοί προσκεκλημένοι από όλον τον κόσμο βρίσκονται στο Λονδίνο για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ της Βρετανίας, σήμερα Δευτέρα. Το Αββαείο του Ουέστμινστερ, όπου θα τελεστεί η κηδεία, μπορεί να φιλοξενήσει 2.000 άτομα. Η αστυνομία έχει σχεδιάσει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αυστηρότερα από εκείνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 που διοργανώθηκαν στο Λονδίνο.

Πρόκειται για την πρώτη κηδεία δημοσία δαπάνη ύστερα από εκείνη του Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1965.





