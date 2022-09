Life

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη στον ΑΝΤ1: Η Μάρθα Καραγιάννη δεν είχε “σταριλίκι” (βίντεο)

Η ηθοποιός και φίλη της Μάρθας Καραγιάννη μιλά στον ΑΝΤ1 για τη φίλη και συνάδελφό της.

«Με ξάφνιασε, ήταν ένα αγαπημένο πρόσωπο», είπε για το θάνατο της Μάρθας Καραγιάννη, η Ζωζώ Σαπουντζάκη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, περιγράφοντάς την ως ένα «πολύ αγαπημένο πρόσωπο».

Η μεγάλη ηθοποιός χαρακτήρισε τη Μάρθα Καραγιάννη «πολύ χαρούμενη και πολύ απλή».

«Ήταν φίλη μου από τότε που βγήκε, περνούσα πολύ καλά μαζί της. Έλεγε τα αστεία της, έκανε την πλάκα της, ήταν απλή, δεν είχε σταριλίκι», συμπλήρωσε, εξηγώντας πως, «όταν μία είναι σταρ, το βλέπει ο κόσμος, δεν χρειάζεται εκείνη να το επιδεικνύει».

«Ήταν υποστηρικτική, όλες οι ταινίες της ήταν με τον Δαλιανίδη, η Μάρθα πέρασε πολύ όμορφα, αγαπήθηκε.

Δούλεψε σκληρά, δεν έγινε έτσι», κατέληξε η Ζωζώ Σαπουντζάκη.

