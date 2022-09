Life

Σάντρα Βουτσά στον ΑΝΤ1: Για το αν ήταν ζευγάρι η Μάρθα Καραγιάννη με τον Κώστα Βουτσά

Η κόρη του μεγάλου ηθοποιού μιλά για τη σχέση του πατέρα της με την Μάρθα Καραγιάννη, ο θάνατος της οποίας συγκλόνισε το πανελλήνιο.

«Ήταν μία φιλία πολλών ετών, μέχρι που έφυγε ο πατέρας μου από τη ζωή», είπε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου η Σάντρα Βουτσά, κόρη του Κώστα Βουτσά για τη σχέση του πατέρα της με την Μάρθα Καραγιάννη.

«Όπως είχε πει ο πατέρας μου, ο ένας από τους δύο ήταν πάντα πιασμένος», απάντησε ερωτηθείσα στο γιατί δεν έγιναν ποτέ ζευγάρι.

Η ίδια, πάντως, θυμόταν από παιδί την Μάρθα Καραγιάννη στο σπίτι της, να είναι φίλη με τους γονείς της και κυρίως με τον πατέρα της.

«Ήταν πάρα πολύ χαριτωμένη, πανέξυπνη, με πολύ χιούμορ, της άρεσε η ζωή και τα ταξίδια. Έχει πάει σε όλο τον κόσμο σχεδόν», περιέγραψε τη Μάρθα Καραγιάννη ως άτομο, ενώ στην παρέα είπε πως «ήταν ένας πολύ ζωντανός και δοτικός άνθρωπος, από αυτούς που λένε όλοι ‘τον θέλω στην παρέα μου’».

