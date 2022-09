Κοινωνία

Δολοφονία Μακρή: Η Βικτώρια Καρύδα στον ΑΝΤ1 για τον φόβο της και ο θάνατος μάρτυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος της χήρας του επιχειρηματία και οι φόβοι που η ίδια αντιμετωπίζει μετά τη δολοφονία του άνδρα της.

«Είμαι πολύ σίγουρη για το ποιος σκότωσε τον άνδρα μου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι αυτός», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου η χήρα του Γιάννη Μακρή, Βικτώρια Καρύδα, σχετικά με τον εκτελεστή του άνδρα της, τον οποίο έχει αναγνωρίσει και δικάζεται στο Εφετείο, στη δίκη που άρχισε σήμερα.

«Εύχομαι η αστυνομία να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για αυτόν που έχει πληρώσει», είπε αναφερόμενη στον ηθικό αυτουργό της εκτέλεσης, ενώ απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, δήλωσε:

«Εννοείται πως φοβάμαι, όλος ο κόσμος πρέπει να φοβάται, αυτό είναι δολοφονία».

«Τον παρακολουθούσε για δέκα μέρες. Όταν τον έπιασαν, φαίνεται ότι είναι ο ίδιος», επεσήμανε για τον καταδικασμένο για την εκτέλεση του άνδρα της.

Ο δικηγόρος της, κ.Μαρακάκης, εξέφρασε τη συμφωνία του «με τις διαπιστώσεις του πρωτόδικου δικαστηρίου» και τόνισε ότι, «οι δράστες έκαναν λάθη και φτάσαμε σε αυτούς».

Επεσήμανε δε πως, «πριν φτάσουμε στο Εφετείο, ο βασικός μάρτυρας από το περιβάλλον των δραστών, δολοφονήθηκε».

«Έχουμε ζητήσει από τις Αρχές να αντλήσουμε στοιχεία για το πώς συσχετίζεται η δολοφονία του ανθρώπου που αναγνώρισε τον δράστη με την δολοφονία του Μακρή», κατέληξε ο νομικός.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurostat: Αύξηση στην τιμή του ψωμιού τον Αύγουστο στην ΕΕ

Μοσχάτο: Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα

Κηδεία βασίλισσας Ελισάβετ: Στην κρύπτη του Ουίνσδορ η σορός της (βίντεο)