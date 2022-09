Πολιτισμός

Κώστας Καζάκος: Συγκίνηση στον αποχαιρετισμό στον Περισσό (εικόνες)

Στην έδρα του ΚΚΕ, στον Περισσό έγινε η τελετή αποχαιρετισμού στον ηθοποιό Κώστα Καζάκο.

Σε κλίμα συγκίνησης βρίσκεται σε έγινε στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, στον Περισσό, η τελετή αποχαιρετισμού του σπουδαίου ηθοποιού Κώστα Καζάκου, που έφυγε από τη ζωή.

Η οικογένειά του, οι σύντροφοί του, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά και πλήθος κόσμου που τον αγάπησε για το έργο του και την προσφορά του στους λαϊκούς αγώνες, δίνουν το παρών στο αίθριο της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ.

Η αποχαιρετιστήρια τελετή ξεκίνησε με την φωνή του Κώστα Καζάκου να αφηγείται για την γνωριμία του με τον Νίκο Καββαδία και στη συνέχεια να απαγγέλλει το ποίημα του Καββαδία, «Mal du depart» (Θα μείνω πάντα ιδανικός κι ανάξιος εραστής…).

Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, η αποχαιρετιστήρια ομιλία πραγματοποιήθηκε από την Αλέκα Παπαρήγα, η οποία ξεκινώντας σημείωσε με συγκίνηση: «Με βαθιά θλίψη, Κώστα, σε αποχαιρετά η ΚΕ, τα μέλη, οι φίλοι του κόμματος, ο λαϊκός κόσμος που τον αγάπησες πολύ. Σε αποχαιρετάμε ως τον σπουδαίο κομμουνιστή καλλιτέχνη, τον αγαπημένο, τον πολύτιμο σύντροφό μας στα μικρά και τα μεγάλα, στα εύκολα και τα δύσκολα, στις χαρές και τις πίκρες της ζωής και του αγώνα».

