Ισχυρός σεισμός στο Μεξικό (βίντεο)

Ισχυρότατη σεισμική δόνηση και προειδοποίηση για τσουνάμι στο Μεξικό.

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,5 βαθμών, συγκλόνισε πριν από λίγα λεπτά την πόλη Πλασίτα δε Μορέλος στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο κεντρικό Μεξικό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τεπακαλτεπέκ.

Λόγω της ισχύος του σεισμού, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

#Internacionales | De acuerdo con las autoridades, en la ciudad de Coalcoman la intensidad fue de 7.5 grados, mientras que en el resto de la Ciudad de Mexico fue de 6.8 grados. Habitantes de varios edificios decidieron evacuar ante la amenaza. pic.twitter.com/gRXhCSwPQv — Diario La Gaceta (@DiarioLaGaceta) September 19, 2022

Servicio Sismologico Nacional de Mexico reporto un sismo de 7,4 grados de magnitud en las costas de Guerrero y Michoacan. pic.twitter.com/eyuTJiXsFh — PIENSAPRENSA 315 mil Seguidores (@PiensaPrensa) September 19, 2022

