Οικονομία

Μητσοτάκης: Η Microsoft εμπιστεύτηκε την Ελλάδα, μπορούμε να προσελκύσουμε κι άλλες μεγάλες εταιρείες

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού από την εκδήλωση για την επί 30 χρόνια παρουσία της Microsoft στη χώρα μας, την ψηφιακή μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και τις επενδύσεις.

«Η Microsoft εμπιστεύθηκε την Ελλάδα. Υπήρξε η πρώτη μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας η οποία ανακοίνωσε μία πολύ σημαντική επένδυση: την κατασκευή τριών data centers στην πατρίδα μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών παρουσίας της Microsoft στην Ελλάδα. «Και αποδείξαμε, ως κυβέρνηση, ότι έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε αυτό το πρόσφορο έδαφος και να μπορούμε να προσελκύουμε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας στην πατρίδα μας. Και να το κάνουμε, όχι μόνο διότι δίνουμε δυνατότητες, κίνητρα, καλό ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και διότι εμείς οι ίδιοι στην κυβέρνησή μας πιστεύουμε βαθιά μέσα μας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας δεν αποτελεί απλά έναν μονόδρομο που όποιος δεν τον ακολουθήσει θα είναι ουραγός των εξελίξεων, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την πατρίδα μας. Μια ευκαιρία για την πατρίδα μας να κάνει ένα πραγματικό άλμα στο μέλλον», τόνισε επίσης ο πρωθυπουργός.

Κάνοντας ειδική αναφορά στη δημιουργία από την κυβέρνηση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο ψηφιακό άλμα που πέτυχε η χώρα τα τρία τελευταία χρόνια με σημαντικές καινοτομίες όπως το ψηφιακό πιστοποιητικό, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως «αποδείξαμε ότι δεν είμαστε μόνο καταναλωτές, πελάτες τεχνολογίας, αλλά μπορούμε εμείς οι ίδιοι να δημιουργήσουμε ψηφιακή τεχνογνωσία, η οποία να διευκολύνει κυβερνήσεις να έρχονται σε επαφή με πολίτες και με επιχειρήσεις».

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης, σχετικά με τη συνεργασία της κυβέρνησης με την Microsoft για την εκπαίδευση 100.000 πολιτών σε ψηφιακές δεξιότητες, πως «τεχνολογία και δεξιότητες πάνε χέρι - χέρι και τα προγράμματα ψηφιακής επιμόρφωσης βρίσκονται στον πυρήνα των στρατηγικών της κυβέρνησης, του υπουργείου Εργασίας, του υπουργείου Παιδείας και σημαντικοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα κατευθυνθούν σε αυτές τις πρωτοβουλίες». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης και στη συνεργασία της εταιρείας με το υπουργείο Πολιτισμού για την ψηφιακή διατήρηση και αποκατάσταση της Αρχαίας Ολυμπίας, γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

«Τα 30 χρόνια συνεργασίας μας ήταν εκπληκτικά. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για εμάς ως εταιρεία και ως κοινότητα εργαζομένων να συμμετέχουμε σε όσα έχει πετύχει η Ελλάδα. Τα χρόνια αυτά σημαδεύτηκαν από δοκιμασίες, προκλήσεις και αναταράξεις. Αλλά, το σημαντικότερο, σημαδεύτηκαν και από τις ολοένα και μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Εγώ αλλά και όλοι όσοι εργάζονται στη Microsoft στην Ελλάδα, πιστεύουμε και ελπίζουμε πως η τεχνολογία και τα εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού θα οδηγήσουν τη χώρα, σε ένα ακόμα πιο συναρπαστικό μέλλον», σημείωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, προσθέτοντας πως «οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Αυτό ίσχυε πάντα στην Ελλάδα. Και όταν η Ελλάδα τα καταφέρνει, όλος ο κόσμος επωφελείται από την επιτυχία αυτή».

«Σε μια δεκαετία από σήμερα, κάθε τουρίστας που έρχεται στην Αθήνα ή επισκέπτεται οποιοδήποτε ελληνικό νησί θα έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας και κοιτώντας γύρω του, να δει πώς ήταν η Ελλάδα πριν από 3.000 χρόνια. Είμαι βέβαιος πως οι μαθητές που μεγαλώνουν στην Ελλάδα θα αποκτήσουν στο σχολείο τα απαραίτητα προσόντα για να διεκδικήσουν ένα ψηφιακό μέλλον», σημείωσε ο κ. Σμιθ.

Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της επενδυτικής πρωτοβουλίας «GRforGrowth»

Η Microsoft άρχισε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα το 1992, συμπληρώνοντας φέτος 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Το 2020, ως αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας με την κυβέρνηση, η Microsoft ξεκίνησε την πρωτοβουλία «GRforGrowth». Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσα από πλατφόρμες και εργαλεία που επιτρέπουν την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η «GRforGrowth» αφορά στη δημιουργία του πρώτου υπερσύγχρονου συμπλέγματος data centers στην Αττική και την παράλληλη εκπαίδευση τουλάχιστον 100 χιλιάδων ατόμων σε ψηφιακές δεξιότητες μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Η επένδυση, που εντάχθηκε στον Στρατηγικό Επενδυτή μέσω του Enterprise Greece και προχωρά με ταχείς ρυθμούς, αναμένεται να δημιουργήσει 300 νέες θέσεις εργασίας και να εντάξει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη cloud υποδομών της Microsoft, τον μεγαλύτερο του κόσμου.

«Αρχαία Ολυμπία: Κοινός Τόπος»

Μια ακόμη πρωτοβουλία που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Microsoft και του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι η πλατφόρμα «Αρχαία Ολυμπία: Κοινός Τόπος». Η πλατφόρμα λειτουργεί ήδη και αφορά στην ψηφιακή απεικόνιση της Αρχαίας Ολυμπίας, γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η ψηφιακή διατήρηση της Αρχαίας Ολυμπίας επιτρέπει στον επισκέπτη να περπατήσει στους δρόμους του αρχαιολογικού χώρου σε μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της ιστορίας - που ζωντανεύει με έναν ρεαλιστικό, συναρπαστικό τρόπο που μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατός.

Το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

Κύριε Πρέσβη, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι,

Mε πολύ μεγάλη χαρά συμμετέχω σε αυτήν την πολύ σημαντική εκδήλωση, στην οποία εορτάζονται τα 30 χρόνια παρουσίας της Microsoft στην Ελλάδα. Μία παρουσία η οποία υπήρξε διαχρονική, δεν διεκόπη ούτε στα χρόνια της κρίσης, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την προσήλωση της Microsoft στην ελληνική οικονομία, στη δυναμική της, αλλά και την διάθεσή της να ξεπεράσει μαζί με τη χώρα τις μεγάλες δυσκολίες της περασμένης δεκαετίας.

Και πράγματι, νομίζω, σήμερα έχετε κάθε λόγο στη Microsoft, αλλά και εμείς στην κυβέρνηση, να είμαστε ικανοποιημένοι όχι μόνο για το πλαίσιο της συνεργασίας μας αλλά και για τις πολύ ευοίωνες προοπτικές οι οποίες ανοίγονται μπροστά μας.

Συγκράτησα από τα πολύ ευγενικά λόγια του Αμερικανού Πρέσβη την αναφορά του στο πως έχει αλλάξει η εικόνα της χώρας τα τελευταία τρία χρόνια, καθιστώντας πιο εύκολη τη δυνατότητα να προσελκύσουμε στην πατρίδα μας σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας.

Και πράγματι, πρέπει να σας πω ότι θυμάμαι πάρα πολύ καλά την πρώτη συνάντηση την οποία είχα με τον κ. Brad Smith στο Νταβός τον Ιανουάριο του 2020, λίγο πριν χτυπήσει η πανδημία. Ήταν μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας και κατέβαλα φιλότιμες προσπάθειες να τον πείσω τότε ότι πράγματι η Ελλάδα άλλαζε κι ότι θα άξιζε τον κόπο η Microsoft να σκεφτεί πολύ σοβαρά να επενδύσει στην πατρίδα μας σε ψηφιακές υποδομές.

Και έβλεπα τότε στα μάτια του από τη μία ένα έντονο ενδιαφέρον γι΄ αυτά τα οποία του έλεγα, από την άλλη μία αναμενόμενη λογική δυσπιστία για το αν όλα αυτά για τα οποία του μιλούσα μπορούσαν πράγματι να γίνουν πράξεις.

Κι όμως, η Microsoft εμπιστεύθηκε την Ελλάδα. Υπήρξε η πρώτη μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας η οποία ανακοίνωσε, λίγους μήνες μετά, μία πολύ σημαντική επένδυση: την κατασκευή τριών data centers στην πατρίδα μας. Και αποδείξαμε, ως κυβέρνηση, ότι έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε αυτό το πρόσφορο έδαφος και να μπορούμε να προσελκύουμε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας στην πατρίδα μας.

Και να το κάνουμε, όχι μόνο διότι δίνουμε δυνατότητες, κίνητρα, καλό ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και διότι εμείς οι ίδιοι στην κυβέρνησή μας πιστεύουμε βαθιά μέσα μας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας δεν αποτελεί απλά έναν μονόδρομο που όποιος δεν τον ακολουθήσει θα είναι ουραγός των εξελίξεων, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την πατρίδα μας. Μια ευκαιρία για την πατρίδα μας να κάνει ένα πραγματικό άλμα στο μέλλον.

Και αυτός ήταν και ο λόγος που σχεδιάσαμε εξ αρχής στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πιστωνόμαστε -πιστεύω- ως Κυβέρνηση, το Υπουργείο αλλά και όλα τα συναρμόδια υπουργεία τα οποία υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το πολύ μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχουμε πετύχει συνολικά ως χώρα. Μέσα από το gov.gr, 1.500 ψηφιακές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στους πολίτες. Έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς το gov.gr, πώς ήταν πριν από δύο, πριν από τρία χρόνια.

Αποδείξαμε, λοιπόν, ότι δεν είμαστε μόνο καταναλωτές, πελάτες τεχνολογίας αλλά μπορούμε εμείς οι ίδιοι να δημιουργήσουμε ψηφιακή τεχνογνωσία η οποία να διευκολύνει κυβερνήσεις να έρχονται σε επαφή με πολίτες και με επιχειρήσεις. Και αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που μπορέσαμε και καινοτομήσαμε σε σημαντικές καινοτομίες, όπως το ψηφιακό πιστοποιητικό το οποίο αποτέλεσε ουσιαστικά μια ελληνική ιδέα.

Και δεν μπορώ να μην σας πω ότι κάθε φορά, όταν ακούω συναδέλφους μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από τη Γερμανία, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μου παρουσιάζουν πόσο χρόνο τους πήρε να μπορέσουν να εισάγουν σύγχρονες τεχνολογίες στη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών εμβολιασμού, αισθάνομαι μια μικρή ικανοποίηση ότι αυτή η Ελλάδα η οποία πριν από κάποια χρόνια παρουσιαζόταν ως ουραγός των εξελίξεων, μπορεί να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο όταν μιλάμε για νέες τεχνολογίες και για τον τρόπο με τον οποίο τις ενσωματώνουμε πραγματικά στη ζωή μας.

Η παρουσία της Microsoft, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην πολύ σημαντική επένδυση των ψηφιακών υποδομών οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα σε πελάτες στην Ελλάδα αλλά και στο κράτος το οποίο έχει πια μία Cloudforce πολιτική, να χρησιμοποιούν αυτές τις υποδομές για να μπορούν να διαχειρίζονται εκθετικά αυξανόμενες ποσότητες δεδομένων.

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε δυο ακόμα πρωτοβουλίες στις οποίες αναφέρθηκε και ο Θεοδόσης (Μιχαλόπουλος): Την μεγάλη έμφαση την οποία δίνει η Microsoft αλλά και η Ελληνική Κυβέρνηση στις ψηφιακές δεξιότητες. Το πολύ σημαντικό πρόγραμμα επιμόρφωσης 100.000 συμπολιτών μας, πολλοί από ευαίσθητες κατηγορίες, όπως παραδείγματος χάρη άνεργοι, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι. Τεχνολογία και δεξιότητες πάνε χέρι - χέρι και τα προγράμματα ψηφιακής επιμόρφωσης βρίσκονται στον πυρήνα των στρατηγικών της κυβέρνησης, του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας και σημαντικοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα κατευθυνθούν σε αυτές τις πρωτοβουλίες.

Αλλά θέλω να μιλήσω και λίγο για αυτό το project το οποίο την πρώτη φορά που το συζήτησα με τον Brad Smith έμοιαζε λίγο σαν ένα project επιστημονικής φαντασίας και αναφέρομαι στην δουλειά η οποία είχε γίνει, στην συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Microsoft στην Ολυμπία.

Είχα πάντα αυτήν τη βαθιά πεποίθηση ότι οι νέες τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας, θα μπορούσαν να μας δώσουν τη δυνατότητα να βιώνουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Kαι πράγματι στην Ολυμπία αυτό το όραμα έγινε, γίνεται ήδη σήμερα πράξη και πρέπει να σας πω ότι, αυτή η συνεργασία μεταξύ αρχαιολόγων και ιστορικών από την μία και software engineers από την άλλη, αποτέλεσε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και γόνιμη ώσμωση για το πως δύο γνωστικά αντικείμενα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε ποτέ να συναντώνται, μπορούν να δουλέψουν μαζί και να πετύχουν πραγματικά ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Αλλά, νομίζω, ότι είμαστε ακόμα στην αρχή αυτής της συνεργασίας, καθώς έχουμε άλλους πολύ φιλόδοξους στόχους, διότι όπως ειπώθηκε και πριν, η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός, είναι ένα εργαλείο για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, είναι ένα εργαλείο για να μπορούμε να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας, είναι ένα εργαλείο το οποίο υπό τις σωστές προϋποθέσεις μπορεί να μας βελτιώσει, να βοηθήσει να βελτιώσουμε και την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας μας.

Ως προς την βελτίωση της παραγωγικότητας, θα αναφέρω μόνο ενδεικτικά έναν κλάδο: τον πρωτογενή μας τομέα, τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους μας, όπου η σύμπραξη με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας μπορεί να οδηγήσει σε ένα πραγματικό άλμα παραγωγικότητας.

Και πιστεύω ότι αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα των δράσεων που μπορούμε να αναπτύξουμε από εδώ και στο εξής με εταιρείες σαν την Microsoft για να μπορούμε όχι μόνο -όπως είπα- να καταναλώνουμε τεχνολογία από το εξωτερικό, αλλά να την παντρεύουμε με δράσεις που να αποδεικνύουν ότι η τεχνολογία μπορεί πραγματικά να γίνει ένα εργαστήρι μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, πάντα για το καλό της κοινωνίας και αυτών που την αγκαλιάζουν.

Τέλος, στα νέα παιδιά τα οποία είναι σήμερα μαζί μας, να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φαντάζεται κανείς τον κόσμο πως θα είναι 10 χρόνια από τώρα.

Εμείς…Όταν εγώ πήγαινα στο πανεπιστήμιο το '92, πριν από 30 χρόνια, έκανα το πρώτο μου μεταπτυχιακό και λίγα χρόνια πριν, όταν έγραφα το πρώτο μου πτυχίο, θυμάμαι τον πρώτο μου ηλεκτρονικό υπολογιστή και θυμάμαι πως έγραψα ολόκληρη την πτυχιακή μου εργασία σε έναν υπολογιστή χωρίς hard drive, μόνο με floppies τα οποία έπρεπε να αλλάζεις συνέχεια όταν ήθελες να κάνεις spell check ένα συγκεκριμένο κείμενο. Και κοιτάξτε που είμαστε σήμερα και ένα ξέρουμε μόνο μετά βεβαιότητας, ότι αυτή η τεχνολογική πρόοδος είναι ασταμάτητη και αν μη τι άλλο θα επιταχύνεται.

Έχουμε χρέος, λοιπόν, όλοι μας να αγκαλιάσουμε αυτήν την τεχνολογική πρόοδο, να την ενθαρρύνουμε, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις σκοτεινές πλευρές της τεχνολογίας, τα fake news, τον εθισμό μερικές φορές που μπορεί να βλέπουμε, δυστυχώς, στη νέα γενιά από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν υπάρχει στη ζωή ούτε απόλυτο καλό, ούτε απόλυτο κακό. H τεχνολογία, όμως, είναι μία δύναμη η οποία υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις θα μας οδηγήσει προς τα μπρος. H Ελληνική Κυβέρνηση την έχει αγκαλιάσει και πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα τεχνολογικά εργαλεία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα να κάνει ένα πραγματικό άλμα στο μέλλον.

Χρόνια πολλά λοιπόν στη Microsoft και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε στα 40, στα 50, στα 60 χρόνια.

