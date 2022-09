Κόσμος

Ουκρανία - Ιζιούμ: Εκατοντάδες άμαχοι στους μαζικούς τάφους (εικόνες)

Φρίκη προκαλούν οι αποκαλύψεις για τα εγκλήματα πολέμου που συντελούνται στην Ευρώπη του 2022.

Οι Ουκρανοί ειδικοί έχουν ξεθάψει μέχρι τώρα 146 πτώματα, κυρίως πολιτών, από έναν ομαδικό τάφο κοντά στην πόλη Ιζιούμ, στην ανατολική Ουκρανία και ορισμένα από αυτά φέρουν ενδείξεις βίαιου θανάτου, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιστεύεται ότι στην τοποθεσία αυτή, σε ένα δάσος στα περίχωρα του Ιζιούμ, έχουν ταφεί 450 άνθρωποι. Το Ιζιούμ ανακαταλήφθηκε πρόσφατα από τις ουκρανικές δυνάμεις, όταν εξαπέλυσαν αντεπίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Ο Όλεχ Σινεχούμποφ, ο κυβερνήτης του Χαρκόβου, είπε ότι μεταξύ των πτωμάτων ήταν και αυτά δύο παιδιών. «Ορισμένοι από τους νεκρούς φέρουν ενδείξεις βίαιου θανάτου. Υπάρχουν πτώματα με δεμένα τα χέρια και ίχνη βασανιστηρίων. Διαπιστώθηκε ότι φέρουν τραύματα από εκρήξεις, θραύσματα και μαχαίρια», έγραψε στην ανάρτησή του στο Telegram.

Νωρίτερα σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε τους ισχυρισμούς των Ουκρανών για τα «εγκλήματα πολέμου» στο Ιζιούμ, χαρακτηρίζοντάς τους «ψέματα».

Κάτοικοι της περιοχής είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι ορισμένοι από τους τάφους στο δάσος ανήκουν σε ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό.