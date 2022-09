Life

“Παγιδευμένοι” - Μηταράκης: η εμφάνιση στην σειρά του ΑΝΤ1 και το παρασκήνιο (βίντεο)

Παρακολουθήστε την guest εμφάνιση, στο πρώτο επεισόδιο της δραματικής σειράς, που έκανε πρεμιέρα την Δευτέρα. Πως “κλείδωσε” η συμμετοχή του Υπουργού και ο… “όρος” που έθεσε.

Η δραματική σειρά «Παγιδευμένοι» του ΑΝΤ1, έκανε πρεμιέρα την Δευτέρα και οι τηλεθεατές είδαν, πέραν των ηθοποιών, ένα γνώριμο πρόσωπο της πολιτικής σκηνής, να κάνει ένα σύντομο πέρασμα στο πρώτο επεισόδιο.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, έκανε μια guest εμφάνιση στη νέα σειρά του AΝΤ1.

Ο κ. Μηταράκης στο πρώτο επεισόδιο της σειράς συμμετείχε σε μια σκηνή, όπου υποδύθηκε… τον εαυτό του και μάλιστα «διαφημίζοντας» το νησί του, στο οποίο εκλέγεται βουλευτής.

Στην σκηνή, μία από τις φράσεις που λέει ο κ. Μηταράκης στον συνομιλητή του είναι «Κανόνισε να έρθεις και κάποια στιγμή στη Χίο».



Δείτε το σχετικό βίντεο με την σκηνή την οποία ανήρτησε και στα social media o κ. Μηταράκης:

Μέρος των σκηνών της σειράς γυρίζεται στο κτήριο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πηγαίνοντας στο γραφείο του, ο Υπουργός έπεσε πάνω στα γυρίσματα της σειράς. Ζήτησε να μάθει περισσότερα για την σειρά από τους συντελεστές της και τους ξάφνιασε όταν τους ζήτησε να έχει μία μικρή συμμετοχή! Βέβαια, υπό τον όρο να υπάρχει στην σκηνή του… αναφορά στην Χίο.

«Παγιδευμένοι»

Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων.

Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…

H δραματική σειρά «Παγιδευμένοι» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, και θα καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό με την καταιγιστική πλοκή της κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:00

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Ένα νεαρό κορίτσι δολοφονείται.

Μία δικηγόρος και ένας Εισαγγελέας συναντιούνται και αναγκάζονται να συνεργαστούν για να βρουν τον πραγματικό ένοχο. Έχουν, όμως, εντελώς διαφορετική φιλοσοφία ζωής. Για τον Δημήτρη, ο Νόμος και η Δικαιοσύνη είναι το ίδιο. Για την Άννα, άλλο ο Νόμος και άλλο η Δικαιοσύνη.

Παγιδευμένοι σ’ έναν λαβύρινθο μυστικών, ψάχνουν να βρουν διέξοδο. Μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή συναισθημάτων, αναζητούν την αλήθεια. Κανείς τους, όμως, δε θα μπορέσει να ξεχωρίσει την πραγματικότητα από την οφθαλμαπάτη.

Ποιοι είναι οι πραγματικοί δράστες και ποιοι οι ηθικοί αυτουργοί;

Η πορεία προς την εξιχνίαση του εγκλήματος θα τους φέρει πιο κοντά, αλλά θα κλυδωνίσει και τις σχέσεις των προσώπων που είναι γύρω τους.

Γιατί κανείς δεν είναι αθώος…

Γιατί τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται…

Γιατί η αλήθεια έχει πολλά πρόσωπα και κρύβει μέσα της πολλή οδύνη…

