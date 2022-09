Πολιτική

ΟΗΕ - Μητσοτάκης: οι επαφές, η ομιλία και οι στόχοι

Στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο περιθώριο της οποίας θα έχει σειρά επαφών και συναντήσεων, μέχρι την εκφώνηση της ομιλίας του.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όπου θα μιλήσει την ερχόμενη Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται απόψε στη Νέα Υόρκη και όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές στις συναντήσεις και τις ομιλίες του επί αμερικανικού εδάφους θα αναδείξει το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου σε μια συγκυρία που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των συνεπειών της, ως στρατηγικού κόμβου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού, καθώς και τις στέρεες νομικά, ιστορικά και πολιτικά θέσεις της χώρας που βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής, 23 Σεπτεμβρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο για τις δυτικές δημοκρατίες εν μέσω πρωτοφανών κρίσεων. Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και στις απαράδεκτες τουρκικές προκλήσεις και αμφισβητήσεις ελληνικής κυριαρχίας, σε μια συγκυρία που η Δύση έχει καταδικάσει τον αναθεωρητισμό και την παραβίαση της κυριαρχίας και των συνόρων.

Στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός θα παραστεί επίσης στη δεξίωση που θα παραθέσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την Τετάρτη το βράδυ προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκεί θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με σειρά ηγετών.

Ο πρωθυπουργός επίσης θα συναντήσει επενδυτές στα γραφεία της Bank of America, όπου εκπρόσωποι hedge funds, τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισμοί και εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιρειών θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πρόοδο και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις που έχει προωθήσει η κυβέρνηση και τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα.

Το πρόγραμμα του κ. Μητσοτακη περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις σε δύο μεγάλα διεθνή μέσα ενώ θα συμμετάσχει σε κλειστό πρωινό εργασίας που στο Council of Foreign Relations. Εκεί ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις της χώρας για μια σειρά ζητημάτων με αιχμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, να αναδείξει τις συμμαχίες της και τον ρόλο της στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην περιοχή και να μιλήσει για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το ίδιο θα κάνει και στις διμερείς επαφές του, μεταξύ άλλων, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’ και τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης Μοχάμεντ αλ Μένφι.

Ενισχύοντας τους δεσμούς με την Ομογένεια, όπως είχε κάνει και τον περασμένο Μάιο κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο και την Ουάσιγκτον, θα παρακαθήσει σε μεγάλο ομογενειακό γεύμα που παραθέτουν προς τιμήν του ομογενειακές οργανώσεις (μεταξύ άλλων, τo HALC, το Hellenic Initiative, κ. ά). Στο γεύμα θα παρακαθήσουν σημαντικοί παράγοντες της Ομογένειας με διασυνδέσεις στο αμερικανικό Κογκρέσο, καθώς και ομογενείς βουλευτές της Νέας Υόρκης.

Ακόμη, θα έχει συναντήσεις με αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις και θα επισκεφθεί το ground zero της Νέας Υόρκης, συγκεκριμένα το Μουσείο στη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου (9.11 Memorial Museum), για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα.

Στη συνέχεια θα τον υποδεχθεί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

