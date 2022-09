Πολιτική

Οικονόμου: Η ΝΔ δεν θα κάνει προσκλητήριο αποστασίας - Έχουμε πολλά κοινά με πολλούς χώρους

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και τις μετεκλογικές συνεργασίες. Τι διευκρίνισε για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τρίτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο οποίος δέχθηκε βροχή ερωτημάτων για θέματα που άπτονται της οικονομίας και των μέτρων στήριξης, αλλά και την συζήτηση που έχει ανοίξει, με όσα είπε την Δευτέρα ο Μάκης Βορίδης στην ίδια εκπομπή, σχετικά με τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες και δη το σενάριο για σύμπραξη της ΝΔ και της Ελληνικής Λύσης.

Ο Γιάννης Οικονόμου ανέφερε πως υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές που ανέκυψαν και κατά την περίοδο της πανδημίας και αναφέρθηκε σε άβυσσο, χάος και χάσμα σε κεφαλαιώδη ζητήματα που χωρίζει την ΝΔ με κόμματα όπως η Ελληνική Λύση.

Σημείωσε ότι στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, όμως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο τόπος χρειάζεται ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Όμως, αν ο ελληνικός λαός διαμορφώσει με την ψήφο του ένα σκηνικό…».

Ο κ. Οικονόμου επανέλαβε αρκετές φορές πως «κανείς δεν μπορεί να πει σήμερα που μιλάμε ότι η ΝΔ είναι εκτός τροχιάς αυτοδυναμίας», συμπληρώνοντας πάντως ότι «αυτό το κόμμα προσκλητήριο αποστασίας δεν θα κάνει σε κανέναν» και προσθέτοντας ότι «με την πολιτική μας, έχουμε δείξει ότι έχουμε πολλά κοινά με πολλούς. Με ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια συναντίληψη σε πολλά πράγματα».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε πως είναι ευχάριστο πως και ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε και αναγνωρίζει ότι χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται Κυβέρνηση. Επεσήμανε όμως ότι «ένα θέμα είναι τι μπορεί να χρειάζεται και ένα άλλο να προκύπτει μια κυβέρνηση συμπαγής. Αν ο ένας πάει στην ανατολή και ο άλλος στην δύση, δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη του ο κόσμος όταν πάει να ψηφίσει» και σημείωσε πως «δεν μπορεί να έχουμε επανάληψη αυτών που είχαμε με την Συμφωνία των Πρεσπών και κυβερνητικούς βουλευτές να καταψηφίζουν την Συμφωνία των Πρεσπών».

Για τα αναδρομικά των συνταξιούχων

«Η δέσμευση της κυβέρνησης ήταν για να δοθούν σε όλους τα αναδρομικά μόνο για τις κύριες συντάξεις, ασχέτως αν έχουν κάνει αγωγή ή όχι. Αν βρείτε κάποια δήλωση που να λέει κάτι διαφορετικό, πρέπει να το δούμε», είπε ο κ. Οικονόμου.

Προσέθεσε πως «η αδυναμία η δημοσιονομική είναι εκείνη που δεν επιτρέπει να το επεκτείνουμε σε όλους», αναφερόμενος στην μη επιστροφή αναδρομικών σε όλους και για τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, αναφέροντας ακόμη ότι η Κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά από μέτρα που ενισχύουν το εισόδημα των συνταξιούχων και ότι «κάθε δυνατότητα καινούρια που υπάρχει, γιατί οι δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες, αξιοποιείται για διεύρυνση των κριτηρίων για στήριξη».

Για τα μέτρα στήριξης

Ερωτηθείς για το επίδομα θέρμανσης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε πως θα υπάρξουν σύντομα ανακοινώσεις και ότι οι όροι είναι αυτοί που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και εξειδικεύτηκαν στην αρχή της εβδομάδας.

Σχετικά με τις επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ρεύματος, ο Γιάννης Οικονόμου ανέφερε πως «δεν τιμωρείται κανένας, δεν εξαιρείται κανείς από την στήριξη. Δεν θα ξυπνήσουν οι συμπολίτες μας και δεν θα έχουν καμία στήριξη για καταναλώσεις ρεύματος. Ίσα-ίσαπου για έναν αριθμό υψηλό σε κιλοβατώρες πχ. 500 κιλοβατώρες, κάπου εκεί θα είναι το όριο, δεν θα υπάρχει καμία επίπτωση σε σχέση με τον περσινό λογαριασμό. Από εκεί και πέρα, για μεγαλύτερες καταναλώσεις θα υπάρχει μια έκπτωση για όσους κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας».

«Οι φούρνοι και οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις στηρίζονται μέσα από τον μηχανισμό που έχουμε δημιουργήσει και επιστρέφει τα λεγόμενα υπερκέρδη στον καταναλωτή. Ακούστηκαν από τον κ. Τσίπρα φοβερές ανακρίβειες από ελλιπή ενημέρωση ή για λόγους αντιπολιτευτικούς. Είπε θα φορολογήσει τα υπερκέρδη επιχειρήσεων ενέργειας. Μα ήδη από τον Ιούλιο αυτό γίνεται και από αυτούς τους πόρους επιδοτούνται όλοι οι λογαριασμοί για τις αυξήσεις», είπε ο κ. Οικονόμου.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε πως «είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, όπως συμβαίνει και παγκοσμίως. Η εικόνα της χώρας, εν μέσω συνεχών κρίσεων, δεν είναι η εικόνα μιας κατεστραμμένης οικονομίας. Κοιτάξτε γύρω σας, βλέπετε λουκέτα, βλέπετε επιχειρήσεις να κλείνουν; Εδώ δεν μιλάμε για μια κρίση, εδώ λέμε ότι έχει πέσει ο ουρανός στα κεφάλια όλων των λαών στην Ευρώπη».

Σε ότι αφορά τα επιδόματα και την αναδιανομή τους, ο κ. Οικονόμου έκανε λόγο για «τεράστια προσπάθεια εκλογίκευσης των επιδομάτων, ώστε να πηγαίνουν σε αυτούς που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Οφείλεις να κινητροδοτείς ανθρώπους για να γίνονται πιο ενεργοί και να συμμετέχουν στην παραγωγή, αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει».





