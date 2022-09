Κοινωνία

Μέγαρα - Κατάρρευση γέφυρας: Έπεσε τμήμα της μαζί με σκαπτικά μηχανήματα! (εικόνες)

Ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε από την κατάρρευση της γέφυρας Καρδατά, στα Μέγαρα.

Κατέρρευσε η γέφυρα Καρδατά στα Μέγαρα, το πρωί της Τρίτης.

Η κατάρρευση έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής της παλιάς γέφυρας στον κόμβο Νέας Περάμου κατέρρευσε τμήμα αυτής μαζί με τα σκαπτικά μηχανήματα που πραγματοποιούσαν εργασίες.

Με αποτέλεσμα να καταπλακώσει και να εγκλωβίσει – σύμφωνα με μαρτυρίες – δύο εργαζόμενους χειριστές βαρέου μηχανήματος, οι οποίοι και απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία από δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγάρων που έφθασε στο σημείο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους δύο χειριστές, οι οποίοι – σύμφωνα και πάλι με μαρτυρίες – έχουν τις αισθήσεις τους με τον έναν εκ των δύο να είναι ελαφρύτερα τραυματισμένος, ο 35χρονος, ωστόσο έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά, με την κατάσταση της υγείας του να μην έχει ξεκαθαριστεί.

Πηγή: enimerosi- news.gr, megaratv.gr

