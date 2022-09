Κοινωνία

Ασπρόπυργος - Σχολικό λεωφορείο: “Το παιδί θυμάται ανθρώπους που το είδαν και δεν το βοήθησαν”

Ξέσπασαν οι γονείς του μικρού αγοριού, που ξέχασαν κλειδωμένο, για δύο ώρες μέσα στο λεωφορείο, ο οδηγός και η συνοδός.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησαν την Τρίτη οι γονείς του παιδιού, το οποίο οδηγός και συνοδός είχαν ξεχάσει μέσα σε σχολικό λεωφορείο για δύο ώρες, στον Ασπρόπυργο.

Η μητέρα και ο πατέρας του παιδιού μίλησαν για την περιπέτεια που βίωσαν εκείνοι και ο μικρός, λέγοντας πως «Το παιδί θυμάται τα πάντα, θυμάται την διαδρομή, θυμάται ταμπέλες, θυμάται την στροφή που πήρε το λεωφορείο, θυμάται ανθρώπους που δεν το βοήθησαν».

«Το παιδί δεν είχε νερό, το είχε πιει το νερό που είχε μαζί του από το πρωί. Έμεινε δύο ώρες μόνο του στο λεωφορείο», είπαν οι γονείς και συμπλήρωσαν πως «δεν θέλει να μπει ξανά στο σχολικό λεωφορείο ούτε έχει πάει στο σχολείο από την ημέρα του περιστατικού».

Η μητέρα που καρδιοχτύπησε για δύο ώρες, μη γνωρίζοντας που βρίσκεται ο μικρός, ανέφερε ότι «το λεωφορείο άργησε την προηγούμενη ημέρα και ο οδηγός μας είπε πως υπήρχε μια αναστάτωση. Με αυτό ερχόταν το μικρότερο παιδί μας από το νηπιαγωγείο. Το λεωφορείο αυτό ανέλαβε να φέρνει και τα μεγαλύτερα παιδιά, που θα έμεναν στο ολοήμερο σχολείο και θα σχολούσαν αργότερα από τα άλλα».

Η δικηγόρος της οικογένειας, Γιάννα Παναγοπούλου επεσήμανε πως «ήταν τραυματικό αυτό που βίωσε το παιδί, που λίγες ημέρες πριν είχε αρχίσει να πηγαίνει στο σχολείο. Δεν είναι «αποσκευές» τα παιδιά. Αυτοί δεν είδαν καν λίστα, ποια παιδιά είχαν να παραδώσουν, ποιοι πρέπει να τα παραλάβουν. Το λεωφορείο στάθμευσε σε μια περιοχή του Ασπροπύργου, με όλη την παραβατικότητα που έχει η περιοχή».

