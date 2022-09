Πολιτική

Μητσοτάκης: το μπάρμπεκιου, ο καβγάς με την Μαρέβα για το κλιματιστικό και η Τουρκία (βίντεο)

Μια πιο χαλαρή συνέντευξη από τις συνηθισμένες έδωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό. Τι είπε για την Τουρκία, την ενεργειακή κρίση και τα μέτρα, αλλά και τι απάντησε σε πιο “προσωπικές” ερωτήσεις.

Συνέντευξη στον Sfera 102,2 και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο προτού αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Δεν τσιμπάμε στις προκλήσεις της Τουρκίας, ξέρουν όλοι ότι δεν παίζουν με την Ελλάδα», τόνισε, δίνοντας το στίγμα της ελληνικής παρουσίας στη Γενική Συνέλευση και μίλησε επίσης για τις επιδοτήσεις σε ρεύμα, φυσικό αέριο, για τα μέτρα για τον κορονοϊό, τον κατώτατο μισθό, αλλά και τη διαφωνία του με τη Μαρέβα Μητσοτάκη.

«H επιλογή μας είναι να μην “τσιμπάμε” στις προκλήσεις. Είναι σίγουρα και προεκλογικό παιχνίδι» είπε και πρόσθεσε πως είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι το 63% των Τούρκων δεν θεωρεί την Ελλάδα απειλή. «Είμαστε καταδικασμένοι να συνυπάρχουμε, αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που αν και δεν απέκλεισε τον διάλογο, διεμήνυσε πως όλοι ξέρουν ότι δεν παίζουν με την Ελλάδα.

«Θα είμαι πολύ αυστηρός ως προς τα όρια που θέτουμε. Με τις συμμαχίες που έχουμε, ξέρουν όλοι ότι δεν παίζουν με την Ελλάδα. Από την άλλη πρέπει να συζητάμε και να λύνουμε τις διαφορές μας ή να συζητάμε και να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, χωρίς να πλακωνόμαστε. Χρειαζόμαστε κάθε μέρα αυτή την ένταση και αυτό το δηλητήριο;» διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός.

Επιδοτήσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο

Ενόψει των αυριανών ανακοινώσεων για τις επιδοτήσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε σχετικά και απάντησε πως, «πέρυσι κάναμε λάθος, με αποτέλεσμα να μην επιδοτούνται αρκετές καταναλώσεις», καθώς «είχαμε βάλει το όριο χαμηλά», ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι «θα πάμε σε κλιμακωτή επιδότηση, ώστε να μπορούν οι πολίτες να δρομολογήσουν δράσεις εξοικονόμησης. Όσο εξοικονομείς σε σχέση με τον περυσινό σου λογαριασμό, τόσο μεγαλύτερη επιδότηση».

Για το φυσικό αέριο είπε ότι η επιδότηση θα είναι οριζόντια. «Είναι λίγα τα σπίτια που μπορούν να κάψουν πετρέλαιο, αλλά θα υπάρχει μια οριζόντια επιδότηση στην τιμή του φυσικού αερίου», είπε και προανήγγειλε ότι «θα πάρουμε τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και θα τα επιστρέψουμε σε μια οριζόντια επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης».

«Βάζοντάς» τα για ακόμα μία φορά με την Ευρώπη, είπε πως, δεν κινείται γρήγορα, αφού «οκτώ μήνες επιμένω σε πλαφόν για το αέριο. Κράτη που είχαν μεγάλα συμφέροντα επέμεναν να μην μπει πλαφόν στο αέριο. Αλλά, θα πρέπει να δουλέψουμε με αυτό που έχουμε».

Αναφορικά με τα μέτρα για την πανδημία, ξεκαθάρισε ότι, «δεν θα ξανακλείσουμε λόγω κορονοϊού. Δεν θα πάμε σε καμία κανονιστική παρέμβαση που να μοιάζει με αυτά που κάναμε τα δύο τελευταία χρόνια». Επανήλθε όμως, ζητώντας από τους άνω των 60 και τους ευάλωτους, να προσέχουν και να φορούν μάσκες στους κλειστούς χώρους και να κάνουν το εμβόλιο.

Όσον αφορά στην αύξηση του κατώτατου μισθού, θα γίνει από την 1η Μαΐου του 2023, είπε. «Εύκολο να λέμε ότι θα αυξήσουμε πολύ τον κατώτατο μισθό, αλλά πρέπει να αντέχουν οι επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, διότι το μεγάλο μας πρόβλημα παραμένει η ανεργία. Άρα, δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε την πορεία της γρήγορης αποκλιμάκωσης της ανεργίας» σημείωσε.

Το μπάρμπεκιου και η διαφωνία με τη Μαρέβα

Στέλνοντας το μήνυμά του για εξοικονόμηση ενέργειας, είπε πως, «η μεγάλη διαφορά δεν είναι το φως, είναι η θέρμανση, η ψύξη», είπε για να κάνει την… αποκάλυψη: «αυτή είναι η διαφωνία και με τη γυναίκα μου, το air condition. Κάνει μεγάλη διαφορά να αυξήσεις δύο βαθμούς το κλιματιστικό».

Όσο για τις καθημερινές του συνήθειες, ο Πρωθυπουργός είπε ότι, «διαβάζω εφημερίδα. Τώρα ακούω λίγο ραδιόφωνο, κυρίως μουσικό πλέον. Και ελληνικό και ξένο». Αγαπημένο χρώμα του είναι «το μπλε, σε όλες τις αποχρώσεις». Στην ερώτηση, δε, αν κάνει δουλειές στο σπίτι απάντησε: «Μέχρι εκεί που μπορώ. Μέχρι καμιά λάμπα. Οι ασφάλειες ξέρω που είναι».

Ρωτήθηκε αν μαγειρεύει και απάντησε αρνητικά. Μόνο ψήνει αλλά δεν θεωρεί το μπάρμπεκου μαγείρεμα…

Κατέληξε λέγοντας ότι, «η οικογένεια είναι πάντα πρώτη προτεραιότητά του» και αποκάλυψε ότι, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη θα δει την κόρη του, που σπουδάζει εκεί. «Θα είναι το ευχάριστο διάλειμμα του ταξιδιού», είπε σχετικά.

