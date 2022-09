Κόσμος

Μιλλιέτ: Η Ρωσία ξεκινά απευθείας πτήσεις στα Κατεχόμενα

Με τη συμμετοχή του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί η πρώτη απευθείας πτήση από τη Ρωσία στα κατεχόμενα στις 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Μιλλιέτ.

Η τουρκική εφημερίδα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, επικαλείται διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τις οποίες η ρωσική κυβέρνηση έδωσε την συγκατάθεσή της για έναρξη απευθείας πτήσεων προς Ερτζάν.

Η πρώτη πτήση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στις 15 Νοεμβρίου κατά την επέτειο του ψευδοκράτους και ημέρα εγκαινίων του νέου αεροδρομίου του Ερτζάν. Η Μιλλιέτ σχολιάζει ότι η εξέλιξη αυτή εκλαμβάνεται ως διπλωματική νίκη για το ψευδοκράτος και την Τουρκία και πως θα ανοίξει τον δρόμο για την αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Τατάρ: Πολύ σημαντικό βήμα για αναγνώριση η έναρξη πτήσεων από Ρωσία

"Πολύ σημαντικό βήμα για την αναγνώριση του ψευδοκράτους η έναρξη απευθείας πτήσεων από τη Ρωσία στα κατεχόμενα", δήλωσε ο Τ/Κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ.

Σε δηλώσεις του στην τουρκική εφημερίδα Μιλλιέτ, ο Τ/Κ ηγέτης είπε «θα το καλωσορίσουμε εάν συμβεί μια τέτοια εξέλιξη με τη Ρωσία στο πλαίσιο της πολιτικής ισορροπίας με την Τουρκία. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ‘τδβκ’ έτσι αρχίζει η αναγνώριση, το σημαντικό είναι οι οικονομικές κινήσεις».

Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι η Τουρκία πραγματοποιεί ήδη απευθείας πτήσεις προς το Ερτζάν από τη δεκαετία του 1970. «Σύμφωνα με τους δικηγόρους μας, δεν υπάρχει λόγος να μην υπάρχουν απευθείας πτήσεις. Αλλά οι Ε/Κ αντιτίθενται με στόχο να εμποδίσουν την πρόοδό μας και να μας γονατίσουν. Η Ρωσία, για τους δικούς της λόγους, αποσύρει αυτήν την ένσταση, εάν μια ιδιωτική εταιρεία θέλει να πετάξει από τη Μόσχα απευθείας στο Ercan, δεν υπάρχει πρόβλημα λέει, από τη στιγμή που λέει ότι είναι η πολιτική της εταιρείας, αυτό θα συμβεί».

Ο Τ/Κ ηγέτης είπε ότι όλες οι εξελίξεις σχετικά με τις απευθείας πτήσεις θα πρέπει να είναι εν γνώσει της Τουρκίας. Υποστήριξε ότι «η συμμετοχή της νότιας Κύπρου στα εμπάργκο κατά της Ρωσίας επιδείνωσε τις σχέσεις με τη Ρωσία», προσθέτοντας ότι «η Ρωσία αισθάνεται άβολα με αυτό».

