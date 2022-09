Κοινωνία

Πειραιάς: μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης ήταν κρυμμένη σε... ψυγείο (βίντεο)

Κοκαΐνη «αμύθητης» αξίας εντοπίστηκε σε εμπορευματοκιβώτιο – ψυγείο στο λιμάνι του Πειραιά. Διεθνής επιχείρηση για τον εντοπισμό της.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών και σε συνεργασία με το Γραφείο D.E.A. της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, αναφορικά με επικείμενη δια θαλάσσης με εμπορευματοκιβώτιο, εισαγωγής μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης από τη Νότια Αφρική στην Ελλάδα, κατόρθωσαν να εντοπίσουν το συγκεκριμένο εμπορευματοκιβώτιο-ψυγείο, εντός του λιμένα του Πειραιά και να το θέσουν σε επιτήρηση.

Το πρωί της Δευτέρας έγινε έλεγχος σε εμπορευματοκιβώτιο-ψυγείο, με τη συμμετοχή και της Γ’ Τελωνειακής Διεύθυνσης Πειραιά, της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε.

Αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν ο εντοπισμός, σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στα τοιχώματα του εμπορευματοκιβωτίου, (160) συσκευασιών με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 173 κιλών και 450 γραμμαρίων.

Το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση της ανωτέρω κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης, υπολογίζεται ότι θα ξεπερνούσε το χρηματικό ποσό των 6.000.000 ευρώ.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών ενεργείται προανάκριση και έχει ήδη αναπτυχθεί συνεργασία με τις ομόλογες Αρχές του εξωτερικού, για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών.

