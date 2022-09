Life

Γαρμπή για Σχοινά - Μαζωνάκη: Ο Διονύσης έχει πάντα δίκιο όταν τσακώνεται (βίντεο)

Τι είπε η Καίτη Γαρμπή στην εκπομπή “Το Πρωινό” για την διαμάχη του Διονύση Σχοινά με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την ματαίωση των κοινών εμφανίσεων τους, μετά από δύο αναβολές της sold out πρεμιέρας.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η Καίτη Γαρμπή αναφορικά με τις επικείμενες εμφανίσεις της, που θα ξεκινήσουν στα τέλη Οκτωβρίου, όπως είπε, αλλά και για τηλεοπτικές προτάσεις λέγοντας πως «είμαι σε διαπραγματεύσεις, μιλάω γενικά και παντού».

Ερωτηθείσα για την κόντρα του Διονύση Σχοινά και του Γιώργου Μαζωνάκη και την ακύρωση των κοινών εμφανίσεων τους, η Καίτη Γαρμπή είπε πως ο Διονύσης Σχοινάς «αποχώρησε, γιατί ακυρώθηκε για δεύτερη φορά μια sold out πρεμιέρα, χωρίς να το συναποφασίσει με τον συμπρωταγωνιστή του και χωρίς να τον ενημερώσει κανείς για αυτό».

Ο Διονύσης Σχοινάς, όπως συμπλήρωσε η Καίτη Γαρμπή, «είναι παρά πολύ σωστός, έχει 100 % δίκιο. Όταν κάποιος διαφωνεί και τσακώνεται με τον Διονύση, έχει πάντα δίκιο ο Διονύσης».

Σημείωσε πως η ίδια δεν έχει συνομιλήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε έχει τέτοια πρόθεση, αναφέροντας πως «είναι καθαρά θέμα του Διονύση και η απόφαση του είναι σεβαστή».

Σε ότι αφορά τα επόμενα βήματα του συζύγου της, η Καίτη Γαρμπή είπε χαμογελώντας πως «Ο Διονύσης Σχοινάς έχει όσες προτάσεις μπορεί να βάλει το μυαλό σας, από την στιγμή που αποδεσμεύθηκε, για να κάνει αυτό που ξέρει και το κάνει καλά ως πρωταγωνιστής σε ένα κλαμπ».





