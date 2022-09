Συνταγές

Λαδένια Κιμώλου από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα βήματα για να ετοιμάσουμε την εκπληκτική πίτα, που θυμίζει… πίτσα, μας δείχνει η σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”, Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Την συνταγή για την παραδοσιακή λαδόπιτα, πιο γνωστή ως λαδένια Κιμώλου, ετοίμασε την Τρίτη, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό», η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, σημειώνοντας ότι πως η λαδένια στην ουσία είναι ένα ψωμί σαν φοκάτσα με μπολικο ελαιόλαδο, ντομάτα, ρίγανη και κρεμμύδι, είναι η ελληνική πίτσα και είναι νηστίσιμη.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, μοιράστηκε με τους τηλεθεατές χρήσιμα μυστικά τόσο για την ζύμη, όσο και για τα υλικά και τον τρόπο ψησίματος, ώστε να απογειωθεί η γεύση και να «τρελαθεί ο ουρανίσκος» όποιου δοκιμάσει.

Υλικά για την ζύμη

750 γρ. αλεύρι σκληρό (ή για όλες τις χρήσεις)

1 φακελάκι μαγιά στιγμής (ή ένα κύβο φρ. μαγιάς 25 γραµ.)

2 πρέζα/ες ζάχαρη

1 κ.γ. αλάτι

500 γρ. Νερό χλιαρό (περίπου 2 φλ.)

4 κ.σ. ελαιόλαδο

Υλικά γ ια την γέμιση

3 μέτριες ντομάτες ώριμες και σφιχτές

3 μέτρια ξερά άνυδρα κρεμμύδια

1 κ.γ. ρίγανη ή θρούμπι

Αλάτι

Εκτέλεση - Λαδένια Κιμώλου

Κοσκινίζουμε πρώτα το σκληρό αλεύρι σε ένα μεγάλο μπολ ή λεκάνη. Πασπαλίζουμε με την ξερή μαγιά και τη ζάχαρη (η ζάχαρη βοηθάει στην γρήγορη ενεργοποίηση της μαγιάς). Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και τρίβουμε-ψιχουλιάζουμε, το αλεύρι με τα υπόλοιπα υλικά, με τα δάχτυλα. Λίγο λίγο προσθέτουμε το χλιαρό νερό και το αλάτι και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια ζύμη ομοιόμορφη, εύπλαστη, ελαφρώς υγρή, που δεν κολλάει στα χέρια. Παίρνουμε 1 κουταλιά από το ελαιόλαδο στα χέρια, και αλείφουμε την ζύμη ολόγυρα. Βάζουμε μέσα στο μπολ τη ζύμη με τις ενώσεις προς τα κάτω να ακουμπούν στο μπολ. Σκεπάζουμε το μπολ καλά με μεμβράνη ή καθαρό βρεγμένο πανί και την αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο και ν’ ανέβει, περίπου 45΄ έως 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε τα υλικά της γέμισης για τη λαδένια.

Για την γέμιση της Λαδένιας

Κόβουμε τις ντομάτες, αφαιρούμε τους σπόρους και τα υγρά τους, τις κόβουμε σε καρέ η σε φέτες. Κόβουμε τα κρεμμύδια σε φέτες. Μόλις ανέβει (διπλασιαστεί σε όγκο η ζύμη) λαδώνουμε με 2 κουτ. από το ελαιόλαδο ένα ρηχό ταψί για πίτα 30Χ40εκ. ή το ρηχό ταψί του φούρνου. Με τα δάχτυλα απλώνουμε την αφράτη ζύμη μέχρι να πιάσει όλη την επιφάνεια του ταψιού. Όπως απλώνουμε τη ζύμη πίτσας. Ραντίζουμε με το υπόλοιπο λάδι (1 κ.σ.) όλη την επιφάνεια της ζύμης Πάνω στην ζύμη βάζουμε τα ψιλοκομμένα λαχανικά, ντομάτες, κρεμμύδι. Αν χρησιμοποιήσετε πελτέ και όχι φρέσκια ντομάτα, αλείψτε τον με το κουτάλι σε όλη την επιφάνεια της λαδένιας. Συνεχίστε κανονικά με το κρεμμύδι, το ελαιόλαδο κλπ. Πασπαλίζουμε με θρούμπι ή ρίγανη και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι στη λαδένια.

Για το ψήσιμο της Λαδένιας

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις.

Ψήνουμε στην τελευταία κάτω σχάρα του φούρνου, για 40? περίπου μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει η λαδένια Κιμώλου.

Παραλλαγή της Λαδένιας

Παραδοσιακά η λαδένια γίνεται μόνο με κρεμμύδι και ντομάτα. Μπορείτε όμως να κάνετε παραλλαγή και να προσθέσετε στη λαδένια πιπεριές και ελιές.

Σε αντίθεση με την πίτσα, μπαίνει πάντα σε μακρόστενο ταψί και κόβεται πάντα σε τετράγωνα χορταστικά κομμάτια.

Το νερό της ντομάτας που μένει το χτυπάμε με ελαιόλαδο και λίγο ξύδι και το σερβίρεται στο πλάι για να βουτάω τη λαδένια.

Σερβίρεται πάντα την λαδένια με ενα τυρί.

Μυστικά επιτυχίας

Η ζύμη πρέπει να ξεκουραστεί και να κάνει το πρώτο φούσκωμα πριν μπει στο ταψί.

Η ζύμη είναι πολύ εύκολη και αξίζει να τη δοκιμάσετε.

Λαδώστε το ταψί που θα στρώσετε την πίτσα. Θα βοηθήσει το ζυμάρι να ξεροψηθεί και να τραγανίσει.

Αποφύγετε χοντρά σκεύη (πυρίμαχα).

Το ταψί της κουζίνας ή ρηχό ταψί για πίτες είναι ιδανικό για τη λαδένια.

Να στεγνώσετε καλά την ντομάτα πάνω σε απορροφητικό χαρτί γιατί τα ζουμιά της θα ποτίσουν τη ζύμη.

Αν έχετε ντοματίνια, μπορείτε να τα βάλετε αντί ντομάτας αφού πρώτα τα κόψετε στην μέση και ζουλήξετε στη μέση να βγουν τα υγρά τους.

Μια επάλειψη της ζύμης με λίγο ελαιόλαδο πριν μπουν τα υλικά θα την κάνει εν μέρη αδιάβροχη και τα λαχανικά θα ξεροψηθούν χωρίς να μουλιάσουν τη ζύμη.

Για καλύτερο αποτέλεσμα, ψήστε στις αντιστάσεις πάνω κάτω, στην κάτω σχάρα, σε καλά προθερμασμένο φούρνο, στους 200°C για 40 περίπου λεπτά μέχρι να ψηθεί καλά το ζυμάρι.

Η λαδένια Κιμώλου τρώγεται ζεστή αλλά και σε θερμοκρασία δωματίου είναι απολαυστική.

Μπορείτε να βάλετε τη ρίγανη, ή θα την πασπαλίσετε από πάνω στα υλικά ή θα τη βάλετε στο ζυμάρι που θα το κάνει λαχταριστό και γεμάτο αρώματα.

Αντί για 3 φρέσκες ντομάτες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 φλ. ντοματίνια ή 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας κιμουλιάτικο.

Εναλλακτικά, ψήστε στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180?C μέχρι να ροδίσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαρμπή για Σχοινά - Μαζωνάκη: Ο Διονύσης έχει πάντα δίκιο όταν τσακώνεται (βίντεο)

Μητσοτάκης: το μπάρμπεκιου, ο καβγάς με την Μαρέβα για το κλιματιστικό και η Τουρκία (βίντεο)

“Παγιδευμένοι” - Μηταράκης: η εμφάνιση στην σειρά του ΑΝΤ1 και το παρασκήνιο (βίντεο)