Προσωπικός γιατρός – Πλεύρης: Υπέγραψε για την ένταξη κι άλλων ειδικοτήτων

Ποιες ειδικότητες εντάσσονται στο θεσμό του προσωπικού γιατρού, με την απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας.

Την απόφαση για την ένταξη στον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού όλων των παθολογικών ειδικοτήτων υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με την απόφαση ως Προσωπικοί Ιατροί, ορίζονται και οι ιατροί ειδικότητας με βασική εκπαίδευση Παθολογία και συγκεκριμένα α) αιματολογίας, β) γαστρεντερολογίας, γ) ενδοκρινολογίας-διαβητολογίας, δ) καρδιολογίας, ε) νευρολογίας, στ) νεφρολογίας, ζ) ρευματολογίας, η) παθολογικής ογκολογίας, θ) πνευμονολογίας-φυματιολογίας και ι) φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, οι οποίοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο.

Στον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού υπογραμμίζεται ότι έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 3.800.000 πολίτες.

