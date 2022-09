Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Μίτσελ επιστρέφει στον πάγκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέος προπονητής του Ολυμπιακού ο….παλιός Μίτσελ, ο οποίος αντικαθιστά τον Κάρλος Κορμπεράν.

Ο Μίτσελ επιστρέφει στον πάγκο του Ολυμπιακού για να αντικαταστήσει τον Κάρλος Κορμπεράν.

Ο Ισπανός τεχνικός ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση των πρωταθλητών και αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Μίτσελ επιστρέφει στον Πειραιά μετά από επτά χρόνια, καθώς στην πρώτη του θητεία έμεινε στον πάγκο του Ολυμπιακού για 90 παιχνίδια, από τον Φλεβάρη του 2013 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015.

Με τους ερυθρόλευκους πανηγύρισε την κατάκτηση ενός νταμπλ (2012/13) και ενός πρωταθλήματος τη σεζόν 2013/14. Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ ο 50χρονος τεχνικός ταξιδεύει ήδη σήμερα με προορισμό την Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεία: Στυγερή δολοφονία επιχειρηματία μέσα στο σπίτι του (εικόνες)

Ασπρόπυργος - Σχολικό λεωφορείο: “Το παιδί θυμάται ανθρώπους που το είδαν και δεν το βοήθησαν”

Μητσοτάκης: το μπάρμπεκιου, ο καβγάς με την Μαρέβα για το κλιματιστικό και η Τουρκία (βίντεο)