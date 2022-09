Τεχνολογία - Επιστήμη

Έλον Μασκ: Ηλιακό τσουνάμι κατέστρεψε δεκάδες δορυφόρους του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποκάλυψη της διεθνούς ομάδας των ερευνητών για την καταστροφή δεκάδων δορυφόρων.

Διεθνής ομάδα ερευνητών τεκμηριώνει με μελέτη της την αιτία της καταστροφής 38 δορυφόρων του τηλεπικοινωνιακού στόλου Starlink του Ελον Μασκ. Στις 3 Φεβρουαρίου η Space X, η διαστημική εταιρεία του Αμερικανού μεγιστάνα είχε εκτοξεύσει 49 δορυφόρους που θα προστίθονταν στον δορυφορικό στόλο Starlink που αριθμεί αυτή την στιγμή περίπου 2,5 χιλιάδες δορυφόρους με τελικό στόχο ο αριθμός αυτός να φτάσει τις δέκα χιλιάδες.

Όμως 38 από τους 49 δορυφόρους ενώ απελευθέρωθηκαν ομαλά από τον πύραυλο που τους μετέφερε παρουσίασαν πρόβλημα στη πορεία και τη διαδικασία που πρέπει να εκτελέσουν για να τεθούν σε τροχιά και να συνδεθούν με τον στόλο. Τελικά οι 38 δορύφοροι δεν κατάφεραν να τεθούν σε τροχιά και καταστράφηκαν στη γήινη ατμόσφαιρα. Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για το τι συνέβη υπέδειξαν ως πιθανό ένοχο μια ηλιακή έκλαμψη που είχε συμβεί λίγα 24ωρα νωρίτερα στο μητρικό μας άστρο.

Οι ηλιακές εκλάμψεις ή στεμματικές εκπομπές μάζας (CME) είναι στην ουσία εκρήξεις που συμβαίνουν στον Ήλιο και εκτοξεύουν φως, ενέργεια και ηλιακό υλικό στο Διάστημα. Όταν συμβαίνει μια τέτοια έκρηξη ένα «τσουνάμι» ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων ξεκινά από το σημείο της έκρηξης και αν φτάσει στη Γη δεν μπορεί να διαπεράσει την ατμόσφαιρα αλλά προκαλεί φυσικά φαινόμενα όπως το σέλας ενώ παράλληλα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ερευνητική ομάδα που αποτελείται από Αμερικανούς και κινέζους επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι οι δορυφόροι καταστράφηκαν από την ηλιακή έκλαμψη προκαλώντας οικονομική ζημιά δεκάδων εκατ. δολαρίων στην Starlink. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι αυτό το περιστατικό καταδεικνύει την ανάγκη για να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και όσο το δυνατόν πιο σύντομα τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα για να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους προστασίας τόσο στις επίγειες υποδομές που απειλούνται όσο φυσικά και στους κάθε είδους δορυφόρους από τους οποίους εξαρτάται πλέον πολύ σημαντικό ποσοστό του σύγχρονου ανθρώπινου πολιτισμού.

Πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: αστυνομικός σκύλος ανακάλυψε ναρκωτικά σε βαλίτσα 19χρονου (εικόνες)

Κρήτη - Τροχαίο: Νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

Amber Alert: Που βρέθηκε ο 8χρονος που είχε εξαφανιστεί (εικόνες)