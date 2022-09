Πολιτική

Πέτρος Τατσόπουλος: Ζητά εισαγγελική παρέμβαση για τα “θαύματα” στους Αγίους Ισιδώρους

Παρέμβαση της Δικαιοσύνης για τα «θαύματα» που καταγράφονται στον ιερό ναό των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό, ζήτησε ο Πέτρος Τατσόπουλος με αναρτήσεις του στο Facebook.





Παρέμβαση της Δικαιοσύνης για τα «θαύματα» που καταγράφονται στον ιερό ναό των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό, με εκατοντάδες πιστούς να συρρέουν την περασμένη εβδομάδα λόγω και του εορτασμού του Τιμίου Σταυρού, ζήτησε ο Πέτρος Τατσόπουλος με αναρτήσεις του στο Facebook.

O συγγραφέας και πρώην βουλευτής χαρακτηρίζει «τραγική χώρα» την Ελλάδα καθώς, όπως αναφέρει, είναι «η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, όχι μονάχα δεν καλεί σε απολογία έναν serial απατεώνα σαν τον ρασοφόρο Δημήτρη Λουπασάκη, αλλά κι επιτρέπει ανερυθρίαστα να τον κάνουν δεκτό μετά βαϊων και κλάδων ο υπουργός εθνικής άμυνας και ο πρωθυπουργός».

Απευθυνόμενος, μάλιστα, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο, ο Πέτρος Τατσόπουλος αναφέρει: «Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εάν διατηρείς έστω και αμυδρή ανάμνηση από τον καιρό που έγραφες το 700σέλιδο παραπεμπτικό βούλευμά σου εναντίον των ναζιστών της Χρυσής Αυγής, σταμάτα τα εθιμοτυπικά πέρα-δώθε με τους υψηλόβαθμους ρασοφόρους σκοταδιστές και ξεκίνα την πρώτη εις βάθος έρευνα για το μεγαλύτερο διαχρονικό σκάνδαλο στη σύγχρονη Ελλάδα: την εμπορία "θαυμάτων". Η συνείδησή σου δεν ζητάει από εσένα τίποτε λιγότερο»

Σε δεύτερη ανάρτησή του επαναλαμβάνει, μάλιστα, το αίτημά του για παρέμβαση της Δικαιοσύνης για την υπόθεση του ιερού ναού των Αγίων Ισιδώρων συμπληρώνοντας «να παρέμβει η δικαιοσύνη έστω και αν στραφεί εναντίον μου. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου -αρκεί ο Λουπασάκης και κάθε Λουπασάκης, κάθε ρασοφόρος τσαρλατάνος, να κληθεί να λογοδοτήσει. Ευχαριστώ».

