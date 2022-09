Πολιτισμός

Μάρθα Καραγιάννη - Αποτέφρωση: Εμπόδια για την τελευταία επιθυμία της ηθοποιού

Ο λόγος που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η τελευταία επιθυμία της εκλιπούσης ηθοποιού.

Την αποτέφρωση αντί για την ταφή ήθελε η Μάρθα Καραγιάννη, όπως είχε εκφράσει και εγγράφως, ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες των δύο κοντινών της ανθρώπων, η τελευταία της επιθυμία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Μιλώντας στον Alpha, ο στενός φίλος της ηθοποιού, ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας, εξήγησε ότι, «έχω μπροστά μου ένα χαρτί της Μάρθας που ζητά να μην ταφεί αλλά να καεί. Αυτό το χαρτί το άφησε στην κυρία Ντούμα με την υπογραφή μας. Πήγαμε τότε σε μια δικηγόρο και μας είπε ότι ισχύει. Πήραμε το χαρτί για την αποτέφρωση στο ληξιαρχείο και μας είπαν ότι βάσει νόμου αν το χαρτί δεν υπογραφεί από συγγενή 1ου βαθμού, δεν ισχύει. Οπότε απ’ ό,τι καταλαβαίνετε η Μάρθα δεν έχει κανένα συγγενή. Ο μόνος κοντινός της είναι η Ντόρα» είπε ο Δημήτρης Σούρας.

Η στενή φίλη της ηθοποιού Ντόρα Δούμα έκλαιγε και φώναζε στο τηλέφωνο ότι: «Θα κάνω την επιθυμία της Μάρθας! Δεν ξέρω τι θα κάνω, θα πάω στην Βουλή. Δεν είναι δυνατόν! Δεν μπορώ να μην κάνω την τελευταία επιθυμία της Μάρθας».

Η κηδεία της Μάρθας Καραγιάννη έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στις 12:00 στο Α Νεκροταφείο Αθηνών.

