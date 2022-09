Life

“Το Πρωινό”: Η Μπέσσυ Αργυράκη απαντά για Ασημακόπουλο και Καστάνη

Τι είπε η τραγουδίστρια για φήμες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τα τηλεοπτικά σχέδια της, αλλά και την συναυλία – αφιέρωμα στον Ρόμπερτ Ουίλιαμς.

Καλεσμένη στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ήταν την Τρίτη η Μπέσσυ Αργυράκη, η οποία μίλησε για όλους και για όλα στον Γιώργο Λιάγκα και στην Δούκισσα Νομικού.

Η τραγουδίστρια απάντησε, μεταξύ άλλων, στις φήμες που την ήθελαν να απορρίπτει ως παρτενέρ της για το τηλεοπτικό σόου «J2US τον Γιώργο Ασημακόπουλο. Όπως γράφει το fthsi.gr, «Όντως εσύ δεν ήθελες τον Γιώργο Ασημακόπουλο στο J2US επειδή είναι άφωνος;», ήταν η πρώτη ερώτηση που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας στη Μπέσσυ Αργυράκη.

Τότε η τραγουδίστρια απάντησε: «Το βλέπετε αυτό το μπλουζάκι; Είναι από τον Ασημακόπουλο. Είναι φίλος μου 10 χρόνια, εγώ τον πρότεινα, εγώ τον ήθελα, τον ήθελε και η παραγωγή και έτσι βρεθήκαμε να είμαι απόλυτα σίγουρη ότι θα είμαι με τον Ασημακόπουλο. Συναντηθήκαμε, βρεθήκαμε και ήμασταν και πολύ χαρούμενοι και κάποια στιγμή ακούω ότι δεν θα είναι. Μου είπαν από την παραγωγή ότι κάτι άλλο έχει προγραμματίσει στην πορεία και δυστυχώς δε μπορεί να είναι σε άλλη παραγωγή. Και ξαφνικά μου βγάζουν ένα πρόσωπο που δεν με αντιπροσωπεύει καθόλου. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τους νέους ανθρώπους. Ο Ασημακόπουλος για μένα είχε προοπτική να πάει καλύτερα και μάλιστα είχα κλείσει ραντεβού και με δασκάλα φωνητικής. Δεν έχω ιδέα πως προέκυψαν αυτά τα δημοσιεύματα. Αυτό δεν είμαι εγώ. Με τον Γιώργο μιλάω κάθε μέρα, εγώ ήθελα να είμαστε μαζί. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και ο Γιώργος».

Κατόπιν ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε τη Μπέσσυ Αργυράκη: «Τι έγινε με την Ελένη Καστάνη στο Breakfast@Star; Γιατί διάβασα το καλοκαίρι ότι η Μπέσσυ Αργυράκη θα έκανε μια πολύ ωραία στήλη και μετά είδαμε αυτή τη στήλη να την κάνει η Ελένη Καστάνη. Έκανες δοκιμαστικό;».

«Πήγα κάποια στιγμή, με κάλεσαν, έκανα το δοκιμαστικό, είδα και την Ελένη Καστάνη εκεί και η αλήθεια είναι ότι μόλις την είδα τους είπα “παιδιά θεωρώ ότι η Ελένη είναι πολύ καλύτερη γι’ αυτό που φέρατε εδώ να κάνω”. Το είπα και στην ίδια, ότι “θέλω να αποχωρήσω και ότι εσύ είσαι πιο ικανή για να μιλήσεις για τέτοια θέματα κοινωνικού περιεχομένου”. Και εκεί έμεινε και φαίνεται το πήρε το μήνυμα η παραγωγή και επέλεξε την Ελένη» ήταν η απάντηση της τραγουδίστριας.

Ακόμη, η Μπέσσυ Αργυράκη μίλησε για την Μάρθα Καραγιάννη, αλλά και για τον επί δεκαετίες φίλο της, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και την συναυλία που οργανώνεται στην μνήμη του.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

