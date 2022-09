Πολιτική

Τατάρ για Κυπριακό: Ούτε τριμερής ούτε λύσεις που προτείνει ο Γκουτέρες

Τι δήλωσε ο ηγέτης του ψευδοκράτους λίγο πριν τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στη ΓΓ του ΟΗΕ.

Δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες και τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στην Νέα Υόρκη όπου ο ίδιος θα συναντήσει τον ΓΓ του ΟΗΕ στις 24 ή 25 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ, σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο Αναντολού.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε ακόμη ότι κάποιες από τις συναντήσεις του στη Νέα Υόρκη θα είναι μυστικές και κάποιες ανοιχτές. Για το Κυπριακό είπε πως «αν είναι να υπάρξει συμφωνία στην Κύπρο, θα πρέπει να υπάρχει ένα κυρίαρχο τουρκικό κράτος στον βορρά».

Στην ίδια συνέντευξή του, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι «μετά την εκλογή του ως ‘προέδρου’ τον Οκτώβριο του 2020 αναπτύχθηκε μια νέα πολιτική και ότι «μια συμφωνία στην Κύπρο μπορεί να βασίζεται μόνο σε ισότιμη κυριαρχία και στη συνεργασία δύο κρατών που ζουν δίπλα-δίπλα και ότι αυτό το μοιράστηκε με όλους τους συνομιλητές του».

Ο Τατάρ δήλωσε επίσης ότι θα συναντηθούν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες στη Νέα Υόρκη στις 24 ή 25 Σεπτεμβρίου.

Δεν προβλέπεται τριμερής συνάντηση

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε ότι ο Γκουτιέρες είναι ένα άτομο που γνωρίζει το Κυπριακό. «Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι αφοσιωμένος στις παραμέτρους του ΟΗΕ και στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας (για την Κύπρο). Πιστεύουμε ότι αυτές οι αρχές (επί των οποίων αναζητείται λύση του Κυπριακού) είναι πλέον ξεπερασμένες, έχουν περάσει 50 χρόνια. Έκτοτε, υπήρξαν μεγάλες αλλαγές στην πολιτική και την οικονομία. Εκτιμώντας αυτές τις αλλαγές μπορούμε να συζητήσουμε πώς θα δημιουργήσουμε μια νέα πολιτική και μια νέα τάξη πραγμάτων. Θα ήταν λάθος να κολλήσουμε σε ορισμένα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, το θέμα της Ομοσπονδίας είναι πλέον κλειστό», ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ.

Όπως είπε «ο σημερινός ηγέτης Νίκος Αναστασιάδης δεν θα συμμετάσχει στις Προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο του 2023 στο ελληνοκυπριακό τμήμα της Κύπρου» και ότι «υπάρχει η αντίληψη ότι ο Ελληνοκύπριος ηγέτης δεν θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις». «Μια Τριμερής συνάντηση Γκουτιέρες και ηγετών στην Κύπρο (Τατάρ-Αναστασιάδη) δεν προβλέπεται γιατί δεν είναι απαραίτητη. Συνεχίζονται οι εργασίες για τις άλλες επαφές μας, κάποιες από τις οποίες θα είναι μυστικές ενώ άλλες θα είναι ανοιχτές. Οι εκπρόσωποί μας στη Νέα Υόρκη και οι αξιωματούχοι της Τουρκίας συνεχίζουν επίσης το έργο τους», ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ.

Όπως είπε θα έχει επίσης συναντήσεις με τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, τον ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου και την τουρκική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, προσθέτοντας ότι θα ήθελαν να συναντηθούν με αξιωματούχους άλλων χωρών.

Ο Ερσίν Τατάρ τόνισε ότι δεν σκοπεύει να διαπραγματευτεί για χάρη των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας: «Δεν αποφεύγω τις άτυπες επαφές. Περιμένουμε να γίνει αποδεκτή ως ισότιμη η κυριαρχία μας για να περάσουμε σε επίσημες διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η νέα μας πολιτική και έχει την πλήρη υποστήριξη της Δημοκρατίας της Τουρκίας».

