Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Γιατί αυξήθηκαν τα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Σε ποιες ηλικιακές ομάδες παρουσιάζεται αύξηση στα κρούσματα κορονοϊού. Συστάσεις από τον ΕΟΔΥ προς του πολίτες.



Ανακοίνωση σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού που παρουσιάστηκε την τελευταία εβδομάδα εξέδωσε ο ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ αναφέρει: "Την τελευταία εβδομάδα (ISO εβδομάδα 37) παρατηρείται μικρή αύξηση (7%) των κρουσμάτων SARS-CoV-2 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (ISO εβδομάδα 36). Η αύξηση αυτή εντοπίζεται, κυρίως, σε άτομα που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 6-12 και 13-18 ετών. Η αύξηση είναι αναμενόμενη λόγω της έναρξης της σχολικής χρονιάς, και της αύξησης του αριθμού επαφών μεταξύ των παιδιών και των εφήβων.

Για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού συστήνεται η τήρηση των προληπτικών μέτρων στα παιδιά, τους εφήβους, και τους ενήλικες όπως, η έγκαιρη απομόνωση, η πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων και η έγκαιρη διάγνωση, η αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και η ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας για όσους παρουσιάζουν συμπτώματα. Γενικά, η χρήση της μάσκας ενθαρρύνεται σε κλειστούς χώρους".

