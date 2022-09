Life

“The 2Night Show”: Πρεμιέρα για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «The 2night Show», η πιο δυνατή παρέα της late prime time, επιστρέφουν για 7η χρονιά στον ΑΝΤ1.

Της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και… τα συζητά!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «The 2night Show», η πιο δυνατή παρέα της late prime time, επιστρέφουν τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου στις 23:30, για 7η χρονιά στον ΑΝΤ1, για να μοιραστούν μαζί μας τις πιο ενδιαφέρουσες νυχτερινές εξομολογήσεις, που θα γίνουν και φέτος «talk of the town»!

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 23:30, ο Γρηγόρης θα υποδέχεται στο στούντιο πρόσωπα που τολμούν να «ξεκλειδώσουν» τις ιστορίες τους, να μιλήσουν για όλα, να συγκινηθούν, να γελάσουν και να παίξουν.

Ξεχωριστές συναντήσεις, ανατρεπτικοί καλεσμένοι, δυνατές στιγμές, αυθορμητισμός, χιούμορ, χαλαρή κουβέντα, παιχνίδια, μουσική, αλλά και απολαυστικά σατιρικά βίντεο.

Για άλλη μια χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2night Show»!

«The 2night Show»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

