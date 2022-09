Πολιτική

Τα νέα δημόσια ΙΕΚ Τουρισμού ανά περιφέρεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επανιδρύονται τα δημόσια ΙΕΚ Τουρισμού και ενισχύεται ο υπερτοπικός χαρακτήρας των σχολών. Για πρώτη φορά φέτος δύο νέες πειραματικές ειδικότητες.

Υπογράφηκε με πρωτοβουλία της υφυπουργού Τουρισμού (αρμόδιας για Θέματα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Ειδικών Μορφών Τουρισμού), Σοφίας Ζαχαράκη, η κοινή υπουργική απόφαση για τη μετατροπή των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας υπουργείου Τουρισμού, σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του ν. 4763/2020.

Με την απόφαση αυτή, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των πολιτικών που έχουν αναληφθεί όλο το προηγούμενο διάστημα για την ενίσχυση της τουριστική επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επανιδρύονται τα δημόσια ΙΕΚ Τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο και ενισχύεται ο υπερτοπικός χαρακτήρας των σχολών.

Τα νέα δημόσια Ι.Ε.Κ Τουρισμού, ανά περιφέρεια, που υπάγονται στο υπουργείο Τουρισμού είναι τα εξής:

ΙΕΚ Τουρισμού Αττικής (με έδρα την Ανάβυσσο)

ΙΕΚ Τουρισμού Θράκης (με έδρα την Αλεξανδρούπολη)

ΙΕΚ Τουρισμού Ιονίων Νήσων (με έδρα την Κέρκυρα)

ΙΕΚ Τουρισμού Κρήτης (με έδρα το Ηράκλειο)

ΙΕΚ Τουρισμού Μακεδονίας (με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

ΙΕΚ Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου (με έδρα τη Ρόδο)

ΙΕΚ Τουρισμού Πελοποννήσου (με έδρα το 'Αργος)

ΙΕΚ Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας (με έδρα το Γαλαξίδι).

Οι ειδικότητες που δύνανται να παρέχονται στα εν λόγω ΙΕΚ είναι έξι:

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής Στέλεχος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων (πειραματική) Στέλεχος Επιχειρήσεων Φιλοξενίας με εξειδίκευση στον τομέα Διοίκησης Δωματίων (πειραματική).

Σημειώνεται ότι, για πρώτη φορά φέτος, με απόφαση της υφυπουργού Τουρισμού, θα λειτουργήσουν δύο νέες πειραματικές ειδικότητες: α) «Στέλεχος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» και β) «Στέλεχος Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, με εξειδίκευση στον τομέα Διοίκησης Δωματίων» στο ΙΕΚ Τουρισμού Μακεδονίας. Περαιτέρω, δε, ορίζεται ότι η ειδικότητα «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (ΤΤΜΕΦ)» μετονομάζεται πλέον σε «Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας (ΣΜΦ)», έπειτα από απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Τέλος, με την απόφαση αυτή, ορίζεται ρητά ότι οι συγκεκριμένες ειδικότητες που θα προσφέρονται από κάθε ΙΕΚ Τουρισμού, θα καθορίζονται ετησίως βάσει της διαδικασίας του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και της προκήρυξης που εκδίδεται ετησίως από το υπουργείο Τουρισμού.

Η Σ. Ζαχαράκη δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζοντας τις τομές και τις βελτιώσεις που αφορούν την τουριστική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, προχωρούμε στη μετατροπή των ΙΕΚ αρμοδιότητας υπουργείου Τουρισμού σε ΙΕΚ Τουρισμού. Στόχος μας είναι η ενίσχυση του υπερτοπικού χαρακτήρα των συγκεκριμένων σχολών, με την ουσιαστική επανίδρυση περιφερειακών ΙΕΚ Τουρισμού.

Πιστοί στη δέσμευσή μας, θέτουμε στις ράγες ένα ακόμη μεγάλο στοίχημα για εμάς, για την προσέλκυση ολοένα και περισσότερων νέων που θέλουν να απασχοληθούν στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο του τουρισμού. Με την πρωτοβουλία που ανακοινώνουμε σήμερα, αυξάνουμε την "ορατότητα" των ΙΕΚ μας, ενισχύουμε το "αποτύπωμά" τους και παρέχουμε ένα σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών. Για πρώτη φορά, δε, φέτος εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα σπουδών των ΙΕΚ μας, εισάγοντας δύο νέες πειραματικές ειδικότητες -για στελέχη επιχειρήσεων φιλοξενίας με εξειδίκευση στον τομέα διοίκησης δωματίων και για στελέχη ταξιδιωτικών και τουριστικών επιχειρήσεων- διεισδύοντας ακόμα περισσότερο στον πυρήνα της τουριστικής εκπαίδευσης, με έμφαση στην καινοτομία.

Ο τουρισμός στηρίζει ουσιαστικά την εθνική οικονομία της χώρας μας. Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής εκπαίδευσης θα οδηγήσει σταδιακά στην αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και θα δημιουργήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη χώρα μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στον Κεραμεικό: Ξυλοκόπησαν άνδρα μέχρι θανάτου

Ρωσία: “Κραυγή” αγωνίας από Έλληνες φοιτητές μέσω ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ρόδος: ανατροπή στην υπόθεση αιφνίδιου θανάτου τουρίστα