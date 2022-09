Life

“Παγιδευμένοι”: Συγκλονιστικό το διπλό επεισόδιο της πρεμιέρας (εικόνες)

Η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1 έκανε πρεμιέρα και ξετύλιξε το νήμα μιας πολύ δυνατής ιστορίας.Το νέο επεισόδιο θα μας καθηλώσει με την καταιγιστική πλοκή και τις συνεχείς ανατροπές του.



Η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Παγιδευμένοι» έκανε πρεμιέρα χθες και ξετύλιξε το νήμα μιας πολύ δυνατής ιστορίας που θα μας καθηλώνει με την καταιγιστική πλοκή και τις συνεχείς ανατροπές της κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 22:00.

Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, της Άννας και του Δημήτρη, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων.

Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…

Σ’ αυτόν τον αγώνα που ξεκινάνε, μία συγκλονιστική αποκάλυψη θα ανατρέψει τα πάντα…

Δείτε τις πιο δυνατές στιγμές από το χθεσινό διπλό επεισόδιο:

Απόψε στις 22:00, το νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς θα μας «παγιδεύσει» με τις συγκλονιστικές σκηνές του.





ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

