Σεισμός στο Μεξικό: Ο απολογισμός της ισχυρής δόνησης (εικόνες)

Χάος στο Μεξικό μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ που αφήνει πίσω του νεκρούς, τραυματίες και εκατοντάδες κατεστραμμένα κτήρια.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 τραυματίστηκαν από τον πολύ ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε χθες στο δυτικό Μεξικό, ανακοίνωσε η επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Λάουρα Βελάσκες.

Περισσότερα από 200 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.

BREAKING: A magnitude 7.6 #earthquake #terremoto just struck western Michoacan, #Mexico.



Dates of Earthquake's in Mexico:



- 19th September 1985

- 19th September 2017

- 19th September 2022 pic.twitter.com/ISdJUjDWlI — Wali Khan (@WaliKhan_TK) September 19, 2022

Ο σεισμός των 7,6 βαθμών έπληξε το δυτικό Μεξικό και οι περισσότερες καταστροφές έχουν αναφερθεί στις Πολιτείες Κολίμα και Μιτσοακάν.

Χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους. «Ελπίζουμε ειλικρινά ότι δεν έχει συμβεί τίποτα σοβαρό», έγραψε αμέσως μετά τον σεισμό, σε ανάρτησή του, στο Twitter ο πρόεδρος του Μεξικού Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.





