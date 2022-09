Κόσμος

Ερντογάν στον ΟΗΕ για Μεταναστευτικό: Κατηγορεί την Ελλάδα για πνιγμούς βρεφών

Παραλήρημα Ερντογάν στον ΟΗΕ. Δείχνει φωτογραφίες νεκρών παιδιών και κατηγορεί την Ελλάδα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ακραία προκλητικός σε ότι αφορά το Μεταναστευτικό εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του στην 77η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Ο Ερντογάν αφού περιέγραψε πώς η Τουρκία εργάζεται για την ασφαλή επιστροφή των Σύρων προσφύγων πίσω στην πατρίδα τους ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία βάζει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ζωή, σε αντίθεση με άλλους που χτίζουν φράχτες στα σύνορα και στιβάζουν πρόσφυγες σε στρατόπεδα.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στην Ελλάδα είπε κάνει παράνομα push backs, μετατρέπει το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύγων και βυθίζει τα σκάφη των μεταναστών.

Δεν θέλουμε να βλέπουμε πτώματα μωρών στα νερά του Αιγαίου, είπε χαρακτηριστικά και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγκάσει την Ελλάδα να σταματήσει αυτά τα εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας.

Για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του, ο Ερντογάν έφερε μαζί του και φωτογραφίες με νεκρά παιδιά και τις παρουσίασε ως αποτέλεσμα των ενεργειών της Ελλάδας στη θάλασσα.

Ο Ερντογάν έκανε αναφορά και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει τις προκλήσεις, ενώ συμπλήρωσε πως η Τουρκία δεν θα σταματήσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης, δεν παρέλειψε να ξαναμιλήσει για «τουρκική μειονότητα» στην Ελλάδα με δικαιώματα που δεν αναγνωρίζει η Ελλάδα.

Για το Κυπριακό είπε ότι επιθυμεί λύση που θα αναγνωρίζει δύο κράτη και δύο έθνη με ίσα δικαιώματα, ενώ κάλεσε να αρθούν οι κυρώσεις και το εμπάργκο στην «ΤΔΒΚ».

Αυστηρή και άμεση ήταν η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια από τη Νέα Υόρκη στους προκλητικούς και ισχυρισμούς του Προέδρου της Τουρκίας κατά της Ελλάδας από του βήματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο υπουργός Εξωτερικών, μεταξύ άλλωνμ διαμηνύει ότι «αυτό που έχουμε να απαντήσουμε είναι ότι καλά θα κάνει η Τουρκία να σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και να επανέλθει το συντομότερο τουλάχιστον στο χώρο της λογικής».

Το ΚΚΕ, με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν στον ΟΗΕ, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «το παραλήρημα Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου προέβαλε όλο το φάσμα των διεκδικήσεων της τουρκικής άρχουσας τάξης σε βάρος Ελλάδας και Κύπρου, δεν μπορεί να ερμηνευτεί ούτε σαν προεκλογική τακτική, ούτε ως προϊόν δήθεν απομόνωσης της Τουρκίας. Είναι ακριβώς οι στρατηγικές σχέσεις του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ με την Τουρκία - σε μια περίοδο όξυνσης του ανταγωνισμού με τη Ρωσία και προσπάθειας απόσπασης της Τουρκίας από τη ρωσική επιρροή - που τροφοδοτούν την επιθετική ρητορική και τις αντίστοιχες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.»





