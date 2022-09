Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Ο Δένδιας απαντά στην χυδαία επίθεση Ερντογάν

Σκληρή και άμεση ήταν η απάντηση του ΥΠΕΞ στους εξωφρενικούς ισχυρισμούς Ερντογάν κατά της Ελλάδας για το μεταναστευτικό.

Αυστηρή και άμεση ήταν η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια από τη Νέα Υόρκη στους προκλητικούς και ισχυρισμούς του Προέδρου της Τουρκίας κατά της Ελλάδας από του βήματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. «Οι τοποθετήσεις της Τουρκίας κάθε φορά διευρύνουν τα πλαίσια τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρώπινη λογική. Η χώρα η οποία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, θέτοντας σε κίνδυνο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, έρχεται να κατηγορήσει την Ελλάδα ακόμα και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, χρησιμοποιώντας μάλιστα ψευδή στοιχεία, τα οποία έχουν απαντηθεί εδώ και δέκα ημέρες. Η χώρα, η οποία ευθέως απειλεί με πόλεμο, η χώρα η οποία έχει εκδώσει casus beli, η χώρα η οποία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, έρχεται να μιλήσει για σχέσεις καλής γειτονίας. Η χώρα η οποία κατέχει εδάφη ξένων χωρών, μεταξύ των οποίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, έρχεται να μιλήσει για συνθήκες ασφάλειας και συνεννόησης στην Ανατολική Μεσόγειο» τόνισε ο Ν. Δένδιας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών διαμηνύει ότι «αυτό που έχουμε να απαντήσουμε είναι ότι καλά θα κάνει η Τουρκία να σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και να επανέλθει το συντομότερο τουλάχιστον στο χώρο της λογικής».

Σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της τουρκικής πλευράς έχουν ακουστεί και απαντηθεί πολλές φορές. «Καταρχήν, η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία σέβεται απολύτως τα ανθρώπινα δικαιώματα και βεβαίως τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας. Άλλωστε αυτό το αποδεικνύουν οι αριθμοί. Η μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα μεγαλώνει, διευρύνεται και ευημερεί. Θα ήταν καλό η Τουρκία να απαντήσει τι συνέβη στην ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη και πώς η ακμάζουσα άνω των 100.000 κάποτε μειονότητα, σήμερα έχει περιοριστεί σε λιγότερο από 5.000 ανθρώπους ή όπως κάποτε λεγόταν, η Τουρκία δεν δικαιούται διά να ομιλεί» υπογράμμισε.

Εκπροσωπώντας την Ελλάδα, παραβρέθηκα στην έναρξη της Γενικής Συζήτησης της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τις ομιλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Antonio Guterres, και του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Csaba Korosi. pic.twitter.com/4oHarIlLhn — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 20, 2022

