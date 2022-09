Πολιτισμός

Μάρθα Καραγιάννη: Η αποτέφρωση, η γραφειοκρατία και η παρέμβαση φίλων της (βίντεο)

Το πρόβλημα που προέκυψε με την αποτέφρωση της σορού της, όπως η ίδια επιθυμούσε. Πώς λύθηκε το θέμα.



Της Λίλιαν Τσουρλή

Πρόβλημα προέκυψε με την αποτέφρωση της σορού της Μάρθας Καραγιάννη, επειδή το σχετικό έγγραφο δεν είχε την υπογραφή συγγενή, πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Τελικά η επιθυμία της μεγάλης στάρ θα υλοποιηθεί, μετά από παρέμβαση του Ληξιαρχείου της Αθήνας.

Όλη της η ζωή ήταν ανατρεπτική. Ανατρεπτικοί ρόλοι, ανατρεπτική καθημερινότητα, ανατρεπτικές εμφανίσεις, ανατρεπτικό τέλος. Έφυγε μιλώντας στο τηλέφωνο με έναν από τους καλυτέρους της φίλους και παρότι είχε τακτοποιήσει τα πάντα για την αποτέφρωση της η γραφειοκρατία έβαλε φρένο στη τελευταία της επιθυμία, καθώς δεν έχει συγγενείς. Ωστόσο, χάρη στην παρέμβαση των οικιών της όλα διευθετήθηκαν.

«Η ληξίαρχος είπε ότι για να ισχύσει ένα τέτοιο χαρτί χρειάζεται να υπάρχει υπογραφή συγγενή ή πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Συγγενής δεν υπάρχει. Αν κάποιος δεν έχει συγγενείς και θέλει να καεί δεν έχει το δικαίωμα αφήνοντας ένα χειρόγραφο χαρτί να πάει και να γίνει αυτό το πράγμα; Γιατί ο νόμος δεν κατοχυρώνει τον άνθρωπο και τη βούληση του», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο ψυχολόγος και φίλος της Μάρθας Καραγιάννης Δημήτρης Σούρας.

Η μοναδική συγγενής από καρδιάς και όχι εξ αίματος εδώ και 50 χρονιά η ηθοποιός φίλη της και συγκάτοικος της Μάρθας Καραγιάννη, Ντόρα Δούμα. Αυτή ανέλαβε το καθήκον να της κλείσει τα μάτια και να τακτοποιήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες...

Η ίδια είχε εξομολογηθεί την σημασία της σχέσης αυτής στο Νίκο Μαστοράκη στον οποίο είχε ανοίξει και την καρδιά της για το ότι δεν είχε κάποιο μόνιμο σύντροφο τα τελευταία χρόνια.

Ήταν εκρηκτική, ξεχωριστή, με τα κουστουμιά πάνω της να αποκτούν άλλο νόημα και η ιστορία τους μόνο χαμόγελα να φέρνουν.

Η τελευταία της τηλεοπτική δουλειά ήταν στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 και στην ιδιαίτερα δημοφιλή σειρά «Μπρούσκο» υποδυομένη τον ευσεβή της πόθο...τη μητέρα που τόσο λαχταρούσε να έχει υπάρξει όπως έλεγε στη πραγματική της ζωή.

