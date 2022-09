Οικονομία

ΑΑΔΕ - Appodixi: Πώς θα τσεκάρετε τη γνησιότητα των αποδείξεων από το κινητό σας

«Εσύ σκανάρεις, όλοι κερδίζουμε», η νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τον έλεγχο γνησιότητας των αποδείξεων.

Διαθέσιμη είναι πλέον η εφαρμογή Appodixi για τους πολίτες στα ηλεκτρονικά καταστήματα Google Play Store (για κινητά με λογισμικό Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appodixi και ΑppStore (για κινητά με λογισμικό IOS, δηλαδή της Apple) https://apps.apple.com/us/app/appodixi/id1645044371, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Έτσι οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν τη γνησιότητα των αποδείξεων, που λαμβάνουν στις συναλλαγές τους.

Όπως σημειώνεται από την ΑΑΔΕ, με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή, ενδυναμώνεται η άσκηση του δικαιώματος του πολίτη να ελέγχει τη νομιμότητα των πληρωμών, που κάνει στις συναλλαγές του, για κάθε αγαθό ή υπηρεσία που αγοράζει.

Android

Αν έχεις κινητό android μπες στο Google Play Store εδώ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appodixi

iPhone

Αν έχεις κινητό με λειτουργικό iOS μπες στο App Store εδώ: https://apps.apple.com/us/app/appodixi/id1645044371

Δείτε την ενημερωτική εκστρατεία της ΑΑΔΕ

