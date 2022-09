Κόσμος

Ουκρανία: “Θρίλερ” με τα δημοψηφίσματα φιλορώσων αυτονομιστών για ένωση με την Ρωσία

Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Αναφορές για διάγγελμα Πούτιν. Τι μεταδίδουν ρωσικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο με τα σημαντικά κέρδη του Κιέβου στο πεδίο της μάχης, αναγκάζουν τον Πούτιν να πάρει σημαντικές αποφάσεις που αναμένεται να ανακοινώσει σε διάγγελμά του απόψε.

Σύμφωνα με ρωσικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Ρώσος Πρόεδρος θα ανάψει το πράσινο φως για τα δημοψηφίσματα προσάρτησης των ουκρανικών εδαφών, που κατέλαβε με την εισβολή της η Ρωσία. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμη και για κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου στην Ουκρανία και ίσως και επιστράτευση. Οι ελεγχόμενες από τη Ρωσία αρχές στο Λουγκάνσκ, το Ντονιέτσκ, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια έχουν ζητήσει την άδεια του Κρεμλίνου το συντομότερο δυνατό για τη διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων προσάρτησης στη Ρωσία, που έχουν προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Ενδεικτικό είναι ότι μετά το διάγγελμα Πούτιν, αναμένονται και ανακοινώσεις από τον Υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να έχει έκτακτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος, λίγο πριν να ανέβει στο βήμα του ΟΗΕ επικοινώνησε με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ερντογάν υποστηρίζει ότι πρόθεση του Πούτιν είναι να τελειώσει άμεσα τον πόλεμο.

Νωρίτερα, οι φιλορωσικές αρχές σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα διεξαγάγουν δημοψηφίσματα για την ένωση με τη Ρωσία από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Κιέβου, σε μια σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Αυτά τα δημοψηφίσματα θα διεξαχθούν στις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, την ανεξαρτησία των οποίων αναγνώρισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν λίγο πριν εξαπολυθεί η ρωσική εισβολή κατά της Ουκρανίας τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς και στις υπό ρωσική κατοχή ζώνες της περιοχής της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία.

Η ενσωμάτωση αυτών των περιοχών στη Ρωσία, έπειτα από δημοψηφίσματα για τα αποτελέσματα των οποίων δεν υπάρχει μεγάλη αμφιβολία, θα αντιπροσώπευε μια μεγάλη κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ρωσία έχει ήδη προσαρτήσει την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας το 2014, μια προσάρτηση που επικυρώθηκε με δημοψήφισμα του οποίου είχε προηγηθεί στρατιωτική επέμβαση. Το δημοψήφισμα έχει καταγγελθεί ως παράνομο από το Κίεβο και τη Δύση. Τα εδάφη του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, που μαζί αποτελούν την επαρχία του Ντονμπάς, ελέγχονται εν μέρει από φιλορώσους αυτονομιστές που εξεγέρθηκαν το 2014 εναντίον του Κιέβου με την υποστήριξη της Μόσχας.

Ο επικεφαλής του αυτοαποκαλούμενου «Κοινοβουλίου» της περιφέρειας Λουγκάνσκ, Ντένις Μιρασισνιτσένκο ανακοίνωσε πρώτος νωρίτερα σήμερα τις ημερομηνίες διεξαγωγής των δημοψηφισμάτων. «Το Συμβούλιο του Έθνους αποφασίζει να ορίσει τις ημερομηνίες ψηφοφορίας για το δημοψήφισμα από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2022», είπε, σύμφωνα με την επίσημη ειδησεογραφική πύλη του Λουχάνσκ. Λίγο μετά, ο επικεφαλής της γειτονικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν, ανακοίνωσε αντίστοιχο δημοψήφισμα τις ίδιες ημερομηνίες. «Το Ντονμπάς επιστρέφει σπίτι!» είπε κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας.

Μετά την ανακοίνωση των ημερομηνιών διεξαγωγής των δημοψηφισμάτων, η Ουκρανία υποσχέθηκε να «εξαλείψει» τη ρωσική «απειλή». «Η Ουκρανία θα διευθετήσει το ρωσικό ζήτημα. Η απειλή δεν μπορεί να εξαλειφθεί παρά μόνο διά της ισχύος», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης Άντριι Γερμάκ, καταγγέλλοντας έναν «εκβιασμό» εκ μέρους της Μόσχας η οποία έχει κίνητρο «τον φόβο της ήττας».

Σε ένα μήνυμα που αναρτήθηκε στο Telegram, ο Πουσίλιν προέτρεψε επίσης τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν να προσαρτήσει γρήγορα την περιοχή μετά το δημοψήφισμα. «Σε περίπτωση θετικής απόφασης (για προσάρτηση) στο δημοψήφισμα, για το οποίο δεν αμφιβάλλω επουδενί, σας ζητώ να εξετάσετε το ζήτημα της ενσωμάτωσης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ στη Ρωσική Ομοσπονδία το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Πουσίλιν. «Ο πολύπαθος λαός του Ντονμπάς αξίζει να είναι μέρος αυτής της μεγάλης χώρας που πάντα θεωρούσε πατρίδα του», πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα, ο επικεφαλής της ρωσικής κατοχικής διοίκησης στην περιοχή της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Σάλντο, ανακοίνωσε επίσης δημοψήφισμα τις ίδιες ημερομηνίες. «Σύμφωνα με το διάταγμα, το δημοψήφισμα (προσάρτησης) θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2022», είπε στο Telegram. Αντιμέτωπη με μια «δύσκολη» κατάσταση, «η περιφερειακή διοίκηση θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να περιφρουρήσει την ασφάλεια όλων των κατοίκων της περιοχής» κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, είπε ο Σάλντο.

Εκτός από τις περιοχές που ανακοίνωσαν τις ημερομηνίες του δημοψηφίσματος σήμερα, οι ρωσικές κατοχικές αρχές στη Ζαπορίζια (νότια) ανακοίνωσαν επίσης τη διεξαγωγή παρόμοιου δημοψηφίσματος, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό ειδήσεων TASS, επικαλούμενο ένα επίσημο διάταγμα.

Η ανακοίνωση αυτών των δημοψηφισμάτων έρχεται καθώς οι δυνάμεις του Κιέβου εξαπολύουν αντεπιθέσεις που προκαλούν την ανησυχία των δυνάμεων κατοχής που εγκατέστησε η Μόσχα. Πριν από την ανακοίνωση αυτών των ημερομηνιών, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ είχε προειδοποιήσει σήμερα ότι σε περίπτωση επίθεσης κατά των προσαρτημένων εδαφών, η Μόσχα θα χρησιμοποιούσε «όλες τις δυνάμεις νόμιμης άμυνας».

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 95% της περιοχής της Χερσώνας. Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα πει ότι το θέμα είναι θέμα που πρέπει να αποφασίσουν οι τοπικοί αξιωματούχοι που έχουν εγκατασταθεί στη Ρωσία και οι πολίτες των περιοχών.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Σάλντο για σχέδια για δημοψήφισμα στη Χερσώνα, ο πρόεδρος της ρωσικής κάτω βουλής δήλωσε ότι θα υποστηρίξει την ένταξη των περιοχών στη Ρωσία. «Σήμερα, πρέπει να υποστηρίξουμε τις δημοκρατίες με τις οποίες έχουμε υπογράψει συμφωνίες αμοιβαίας βοήθειας», δήλωσε ο πρόεδρος της ρωσικής Κρατικής Δούμας Βιτσισλάβ Βολόντιν, αναφερόμενος στις συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ της Μόσχας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ που άνοιξαν το δρόμο στο Κρεμλίνο να στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο.

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τα δημοψηφίσματα στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας και "δεν θα τα αναγνωρίσει ποτέ"

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν το σχέδιο για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη και δεν θα αναγνωρίσουν ποτέ τις ρωσικές διεκδικήσεις στην Ουκρανία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

Ο Σάλιβαν σημείωσε ότι η Μόσχα ίσως θέλει να στρατολογήσει ανθρώπους από αυτές τις περιοχές επειδή έχει υποστεί μεγάλες απώλειες στα πολεμικά μέτωπα. Χαρακτήρισε τα δημοψηφίσματα προσβολή στις αρχές της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας και πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, στην ομιλία του αύριο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, θα ασκήσει δριμεία κριτική στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Αν πραγματικά συμβεί αυτό (σ.σ. τα δημοψηφίσματα), οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αναγνωρίσουν ποτέ τις αξιώσεις της Ρωσίας σε οποιαδήποτε υποτιθέμενα προσαρτημένα μέρη της Ουκρανίας. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ αυτά τα εδάφη ως οτιδήποτε άλλο πέραν από μέρος της Ουκρανίας. Απορρίπτουμε απερίφραστα τις ενέργειες της Ρωσίας» τόνισε.

Ο Σάλιβαν επικαλέστηκε αναφορές από την περιοχή ως απόδειξη ότι η Ρωσία ίσως θέλει να επιστρατεύσει ανθρώπους από τα κατεχόμενα εδάφη. Υποστήριξε μάλιστα ότι η Ρωσία «ψάχνει για (στρατιωτικό) προσωπικό» για να το ρίξει στη μάχη εναντίον της Ουκρανίας.

Μαρόν: Καμία διεθνή αναγνώριση σε δημοψηφίσματα στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι τα δημοψηφίσματα που σχεδιάζονται σε κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας για την ένταξή τους στη Ρωσική Ομοσπονδία δεν θα αναγνωριστούν από τη διεθνή κοινότητα. Μιλώντας στη Νέα Υόρκη, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι οι προτάσεις για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στην ανατολική Ουκρανία αποτελούν μια επιπλέον πρόκληση μετά την στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα. "Αν η ιδέα του δημοψηφίσματος για το Ντονμπάς δεν ήταν τόσο τραγική, θα ήταν αστεία", δήλωσε σε δημοσιογράφους.





