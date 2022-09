Παράξενα

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ο λόγος που ήθελε να αγγίξει το φέρετρο ο άνδρας που συνελήφθη

Λύθηκε το μυστήριο. Ο... περίεργος λόγος που ο συλληφθείς όρμησε στο φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ. Ο 28χρονος αφέθηκε ελεύθερος υπό έναν όρο...

Ο άνδρας που συνελήφθη στο Γουεστμίνστερ όταν προσπάθησε να αγγίξει το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ, κατά τη διάρκεια του λαϊκού προσκυνήματος, ήθελε να βεβαιωθεί ότι η μονάρχης ήταν όντως νεκρή, ανέφερε ο δικαστής ενώπιον του οποίου προσήχθη σήμερα.

Την περασμένη Παρασκευή ο Μουχάμαντ Χαν, 28 ετών, περίμενε επί ώρες στην ουρά μαζί με χιλιάδες Λονδρέζους που ήθελαν να αποχαιρετίσουν τα βασίλισσα, η οποία πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 96 ετών. Αφού κατάφερε να μπει στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, ο Χαν… ξεστράτισε από την προκαθορισμένη πορεία του κοινού, έφτασε στο βάθρο και άγγιξε με τα δύο χέρια το ύφασμα που κάλυπτε το φέρετρο. Συνελήφθη πολύ γρήγορα και σήμερα εμφανίστηκε στο δικαστήριο, κατηγορούμενος για διατάραξη της τάξης.

Ο δικαστής Μάικλ Σνόου διαπίστωσε ότι ο κατηγορούμενος «παραληρεί, πιστεύει ότι η βασίλισσα δεν πέθανε» και «πιστεύει ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει κάποια σχέση με αυτό και θα ήθελε να πάει στο Κάστρο του Γουίνδσορ για να τον τιμήσει αλλά και επειδή πιστεύει ότι (η βασίλισσα) είναι ζωντανή».

Ο δικαστής δεν έθεσε καμία ερώτηση στον Μουχάμαντ Χαν, τον οποίο οι γιατροί έκριναν ανίκανο να παραστεί σε δίκη. Ο Χαν επιβεβαίωσε μόνο το όνομά του, την ημερομηνία γέννησής του και τη διεύθυνσή του.

«Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι η βασίλισσα δεν είναι νεκρή και ότι πλησίασε στο φέρετρο για να το επαληθεύσει μόνος του. Είπε ότι σκόπευσε να πάει στην κηδεία (…) να γράψει στη βασιλική οικογένεια και, αν δεν του απαντούσαν, να πάει στο Γουίνδσορ, στο Μπάκιγχαμ και στο Μπαλμόραλ για να προσπαθήσει να μιλήσει με τη βασίλισσα», είπε ο εισαγγελέας Λουκ Στάτον.

Ο Χαν αφέθηκε ελεύθερος υπό τον όρο ότι θα νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο μέχρι την επόμενη προσαγωγή του στο δικαστήριο, στις 18 Οκτωβρίου.

