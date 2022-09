Κόσμος

Βραζιλία: Τραγωδία από κατάρρευση αποθήκης (εικόνες)

Νεκροί και τραυματίες από κατάρρευση αποθήκης. Φόβοι για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν τμήμα αποθήκης, κοντά στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, κατέρρευσε σήμερα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δύο υποψηφίων βουλευτών.

Οι υποψήφιοι Τζόουνς Ντονιζέτε και Έλι Σάντος επισκέπτονταν την εταιρεία εμπορευματοκιβωτίων Multiteiner όταν τμήμα ενός τσιμεντένιου τοίχου μέσα στην αποθήκη κατέρρευσε επάνω τους.

Ο Ντονιζέτε ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι και οι δύο υποψήφιοι βουλευτές γλίτωσαν. Σύμφωνα όμως με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι καταπλακώθηκαν και σκοτώθηκαν.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια 31 άνθρωποι και οι 28 από αυτούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής είπε ότι πιστεύεται πως μπορεί να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα.





