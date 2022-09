Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραγωγός σε ντοκιμαντέρ για μετανάστες

Παραγωγός στο ντοκιμαντέρ «The Flagmakers» του National Geographic έγινε ο "Greek Freak".



Τις δραστηριότητές του εκτός μπάσκετ επέκτεινε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς έγινε παραγωγός σε ντοκιμαντέρ του National Geographic, με θέμα τη ζωή των μεταναστών.

Το «The Flagmakers» πραγματεύεται την ιστορία μεταναστών εργαζόμενων σε μία φάμπρικα στις ΗΠΑ, η οποία φτιάχνει αμερικανικές σημαίες.



«Όντας και εγώ μετανάστης, βρίσκω αυτήν την ταινία απίστευτα προσωπική και μια συγκινητική απόδειξη για όσους αποκαλούν αυτήν την χώρα «σπίτι» τους. Κάθε ένας από αυτούς τους εμπνευσμένους ανθρώπους έχει ξεπεράσει τις αντιξοότητες και τις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν στην ζωή του και παρουσιάζουν αυτές τις μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες καθώς φτιάχνουν την αμερικανική σημαία», ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

