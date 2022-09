Life

Τηλεθέαση: Η κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ... σε αριθμούς - Πόσοι άνθρωποι την είδαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσοι τηλεθεατές παρακολούθησαν την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ που έμεινε στον θρόνο για επτά δεκαετίες.

Η τηλεοπτική μετάδοση της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων με τη μεγαλύτερη απήχηση τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία, αφού - σύμφωνα με το BBC - περίπου 28 εκατομμύρια τηλεθεατές καταγράφηκαν ταυτόχρονα συντονισμένοι στους δέκτες του για την παρακολούθηση της ιστορικής τελετής.

Η εξόδιος ακολουθία για τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ -- η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 8 Σεπτεμβρίου ύστερα από 70 χρόνια στον βρετανικό θρόνο -- τελέστηκε στο Αββαείο του Ουέστμινστερ και μεταδόθηκε τηλεοπτικά σε πολλές χώρες του κόσμου.

Σύμφωνα με το BBC, η πλειονότητα των τηλεθεατών στη Βρετανία συντονίστηκε στους δέκτες του. Περίπου 32,5 εκατομμύρια παρακολούθησαν αποσπασματικά την κάλυψη της τελετής και 22,4 εκατομμύρια είχαν συντονιστεί τη στιγμή που η πομπή με το φέρετρο της βασίλισσας διέσχιζε τους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου.

Το τηλεοπτικό κοινό ήταν, σύμφωνα με το BBC, το μεγαλύτερο από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου (2012) και παρόμοιο με εκείνο που παρακολούθησε την κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα (1997).

Τα νούμερα τηλεθέασης αντιπροσωπεύουν άτομα που παρακολούθησαν τουλάχιστον τρία λεπτά συνεχούς ροής. Δεν αντιπροσωπεύουν, ωστόσο, όσους παρακολούθησαν τη ζωντανή μετάδοση από κινητά τηλέφωνα ή φορητούς υπολογιστές.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάρθα Καραγιάννη: Η αποτέφρωση, η γραφειοκρατία και η παρέμβαση φίλων της (βίντεο)

Πατέρας έγινε ντετέκτιβ για να εξιχνιάσει τον θάνατο της κόρης του – Τι είπε στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Απεργία στα ΜΜΜ: “Παραλύει” η Αθήνα την Τετάρτη