Οικονομία

Τροπολογία για μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός περιλαμβάνει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Ποιοι γλιτώνουν το τέλος επιτηδεύματος.

Το οριστικό τέλος της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2023. Παράλληλα στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η μείωση της τιμής στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου, αλλά και εξαιρέσεις από την πληρωμή τέλους επιτηδεύματος.

Τα παραπάνω αποτελούν υλοποίηση μέρους των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ.

1. Εισφορά αλληλεγγύης

Η τροπολογία κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο και προβλέπει την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής, ενώ για το έτος 2022 θα ισχύουν οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυσαν και για το έτος 2021.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από την εισφορά αλληλεγγύης απαλλάσσονται εκτός από τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και όσοι αποκτούν φέτος εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητα, μερίσματα που θα δηλωθούν με την φορολογική δήλωση του 2023.

Πιο συγκεκριμένα η τροπολογία προβλέπει:

Άρθρο 1

Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής - Τροποποίηση παρ. 74 άρθρου 72 ν. 4172/2013

Η παρ. 74 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) τροποποιείται:

α) στο πρώτο εδάφιο ως προς τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022,

β) με την προσθήκη τρίτου εδαφίου για την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και μετά, και η παρ. 74 διαμορφώνεται ως εξής:

«74. Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α καταργείται για όλα τα εισοδήματα του άρθρου αυτού που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής».

2. Τέλος επιτηδεύματος

Επίσης προβλέπεται η εξαίρεση υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος

και για το φορολογικό έτος 2022 (ίσχυε για τα φορολογικά έτη 2019-2021), οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξης τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.

για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους, με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα (1) έτος, για διάστημα κατ' ελάχιστον τριών (3) μηνών εντός του έτους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

3. Πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος προβλέπεται η μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 20 λεπτά το λίτρο στην αντλία, από τις 15 Οκτωβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου, με πρόβλεψη για επέκταση του μέτρου εάν χρειαστεί. Εάν υπολογιστεί και ο ΦΠΑ, τότε η μείωση θα φτάσει σε περίπου 25 λεπτά το λίτρο.

Συγκεκριμένα η τροπολογία προβλέπει: «επιδοτείται, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 15η Οκτωβρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Το ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 0,20 ευρώ ανά λίτρο και τίθενται εξουσιοδοτικές διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, τον μηχανισμό εκκαθάρισης, καθώς και τη δυνατότητα παράτασης και αναπροσαρμογής του ποσού της επιδότησης».

Αναλυτικά η τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία στα ΜΜΜ: “Παραλύει” η Αθήνα την Τετάρτη

Πατέρας έγινε ντετέκτιβ για να εξιχνιάσει τον θάνατο της κόρης του – Τι είπε στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Μάρθα Καραγιάννη: Η αποτέφρωση, η γραφειοκρατία και η παρέμβαση φίλων της (βίντεο)