Απεργία στα ΜΜΜ: Αυξημένη κίνηση στους δρόμους (εικόνες)

Οι εργαζόμενοι σε ποια μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν δηλώσει συμμετοχή στην 24ωρη απεργία του Εργατικού Κέντρου Αθήνας.

Αυξημένη ήδη από τα ξημερώματα είναι η κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας, καθώς οι πολίτες μπορούν μόνο με τα αυτοκίνητα τους να μετακινηθούν από και προς τους χώρους εργασίας τους και να κάνουν όποιες άλλες δουλειές έχουν σε περιοχές μακριά από το σπίτι τους, λόγω της 24ώρης απεργίας των εργαζόμενων στις αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας.

Επιβαρυντικό παράγοντα στο αναμενόμενο μποτιλιάρισμα στους δρόμους, τουλάχιστον τις ώρες αιχμής, αναμένεται να αποτελέσει ο καιρός, καθώς στην διάρκεια της ημέρας αναμένονται οπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ροή των αυτοκινήτων σε κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με χθες, ήδη απο τις 6 το πρωί, όπως κατέδειξε και η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Η κατάσταση στους δρόμους, όσο περνά η ώρα γίνεται όλο και δυσκολότερη. Ενδεικτική η εικόνα στην Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Νοσοκομείου "Η Σωτηρία", γύρω στις 07:10 της Τετάρτης:

Στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας για σήμερα Τετάρτη, δήλωσαν πως συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενόψει της ψήφισης του σχεδίου νόμου για τις ΔΕΚΟ στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, στην διάρκεια όλης της ημέρας, δεν θα κυκλοφορήσουν:

λεωφορεία

τρόλεϊ

τραμ

μετρό

Ηλεκτρικός

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών στις 12:00 της Τετάρτης.

ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε η Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία που εξήγγειλαν τα Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ «γιατί δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις κήρυξης της απεργίας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης, λόγω της γνωστοποίησης της απόφασης των Σωματείων το μεσημέρι της Τρίτης, δεν κατέστη δυνατή η εκδίκαση την Τρίτη και θα γίνει αύριο το πρωί. «Ζητούμε προκαταβολικά συγνώμη από το επιβατικό κοινό, για την ταλαιπωρία και τις δυσκολίες που θα συναντήσει κατά τις αυριανές μετακινήσεις του» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ .

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε και η Διοίκηση της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ζητώντας η 24ωρη απεργία σε τρόλεϊ και λεωφορεία να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική.

Η Διοίκηση σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως τα Σωματεία εργαζομένων της Εταιρίας εξήγγειλαν αιφνιδιαστικά την απεργία και δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις κήρυξης της απεργίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης η εκδίκαση του αιτήματος αναμένεται να γίνει το πρωί της Τετάρτης. «Οι Οδικές Συγκοινωνίες ζητούν συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που αναμένεται να υποστεί αύριο κατά τις μετακινήσεις του στην Αττική» καταλήγει η ανακοίνωση της Διοίκησης της ΟΣΥ.

