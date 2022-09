Κόσμος

Ιαπωνία: άνδρας αυτοπυρπολήθηκε κοντά στο γραφείο του Πρωθυπουργού (βίντεο)

Ποιοι λόγοι φέρεται να οδήγησαν τον άνδρα στο να βάλει φωτιά στον εαυτό του. Πως συνδέεται η πράξη του με την κρατική κηδεία του Σίνζο Άμπε.

Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σήμερα το πρωί στο Τόκιο, κοντά στο γραφείο του ιάπωνα πρωθυπουργού Φουμίο Κισίντα, και διακομίστηκε σε νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, μετέδωσαν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, ο άνδρας προέβη στο απονενοημένο διάβημα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κρατική κηδεία την 27η Σεπτεμβρίου στο Τόκιο του δολοφονημένου πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, ζήτημα που διχάζει την Ιαπωνία.

Αστυνομικός που προσπάθησε να σβήσει τις φλόγες υπέστη εγκαύματα.

Κατά το τηλεοπτικό δίκτυο Ασάχι, ο άνδρας αυτοπυρπολήθηκε αφού είπε σε αστυνομικούς πως εναντιώνεται στην κρατική κηδεία του Σίνζο Άμπε. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Κιόντο, σε μικρή απόσταση βρέθηκε επιστολή διαμαρτυρίας για τη δαπανηρή τελετή.

Εμβληματική όσο και αμφιλεγόμενη πολιτική μορφή στην Ιαπωνία, ο υπερεθνικιστής πρώην πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε εγκατέλειψε τον θώκο το 2020 για λόγους υγείας. Δολοφονήθηκε από ένοπλο την 8η Ιουλίου ενώ μιλούσε σε προεκλογική εκδήλωση στη Νάρα (δυτικά).

Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία, ο Τετσούγια Γιαμαγκάνι, 41 ετών, που συνελήφθη αφού άνοιξε πυρ, είπε πως τον σκότωσε για προσωπικούς λόγους, επειδή εναντιωνόταν στην Εκκλησία της Ενοποίησης, γνωστή επίσης ως «σέκτα Μουν», που ιδρύθηκε τα χρόνια του 1950 στη Νότια Κορέα, με την οποία ο Σίνζο Άμπε είχε, κατ’ αυτόν, σχέσεις. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, η σέκτα, διαβόητη για τον επιθετικό τρόπο που συγκεντρώνει χρήματα από πιστούς, χρεοκόπησε τη μητέρα του.

Η αυτοπυρπόληση του άνδρα έγινε ενώ ο Φουμίο Κισίντα βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, όπου απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας που παρέμεινε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στο αξίωμα θα κηδευτεί την 27η Σεπτεμβρίου έπειτα από τελετή με 6.000 προσκεκλημένους από την Ιαπωνία και το εξωτερικό, ιδίως αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Η εναντίωση στην κρατική κηδεία μεγεθύνεται, εν μέσω αποκαλύψεων περί των σχέσεων ανάμεσα σε μέλη του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ) του Σίνζο Άμπε με τη θρησκευτική σέκτα. Το κυβερνών κόμμα παραδέχθηκε αυτόν τον μήνα πως σχεδόν οι μισοί από τους 379 βουλευτές είχαν κάποιας μορφής αλληλεπίδραση με την Εκκλησία της Ενοποίησης.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η πλειοψηφία των Ιαπώνων αντιτίθεται στην τέλεση της κρατικής κηδείας, ενώ το ζήτημα συμβάλει στην ελεύθερη πτώση της δημοτικότητας του κ. Κισίντα. Δημοσκόπηση που δημοσίευσε η εφημερίδα Μαϊνίτσι έδειξε πως υποχώρησε έξι μονάδες από τον Αύγουστο, στο 29%, ποσοστό που σύμφωνα με αναλυτές θα δυσκολέψει την εφαρμογή του προγράμματός του. Η υποστήριξη στο ΦΔΚ ταυτόχρονα υποχώρησε επίσης κατά έξι μονάδες, στο 23%, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση.

Ο κ. Κισίντα έχει υπερασπιστεί την απόφαση να γίνει η κρατική κηδεία επανειλημμένα, όμως οι περισσότεροι ψηφοφόροι δεν πείθονται, θεωρούν την τελετή σπατάλη δημόσιου χρήματος εν μέσω ολοένα πιο σοβαρών οικονομικών προβλημάτων για τους πολίτες.

Κατά τον πιο πρόσφατο υπολογισμό της κυβέρνησης το κόστος της τελετής θα ανέλθει σε 1,65 δισεκ. γεν, ή 12 εκατ. δολάρια.





