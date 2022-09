Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Για φθινοπωρινό κύμα της πανδημίας ετοιμάζεται ο EMA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων προειδοποιεί τις κυβερνήσεις των χωρών της Ευρώπης να λάβουν τα μέτρα τους, ενόψει νέας έξαρσης στα κρούσματα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) υπογράμμισε χθες Τρίτη πως μολονότι τα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν μειωθεί στην Ευρώπη, η πανδημία δεν έχει τελειώσει ακόμη και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί νέο φθινοπωρινό κύμα.

«Τα δεδομένα δείχνουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει μείωση του συνολικού αριθμού των κρουσμάτων (του SARS-CoV-2) και των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 στην Ευρώπη», δήλωσε ο Μάρκο Καβαλέρι, επικεφαλής της διεύθυνσης του EMA που είναι αρμόδια για τις απειλές για την υγεία και τη στρατηγική εμβολιασμού, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Όμως, καθώς πλησιάζει το φθινόπωρο, χρειάζεται να προετοιμαστούμε για νέο κύμα μολύνσεων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Καβαλέρι, το ίδιο σενάριο εκτυλίχθηκε τα δύο χρόνια της πανδημίας, υπήρξε και τις δύο χρονιές φθινοπωρινό κύμα και η τάση αναμένεται να καταγραφεί και φέτος. Επισήμανε επίσης την ανάγκη να υπάρχει επαγρύπνηση για νέες παραλλαγές του ιού.

«Η υποπαραλλαγή BA.5 της Όμικρον εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη στην Ευρώπη», σημείωσε ο ίδιος, όμως «πρέπει να επαγρυπνούμε για άλλες παραλλαγές. Για παράδειγμα, η BA.4.6 εξαπλώνεται με ταχύτητα στην Ευρώπη και έχει ήδη εντοπιστεί στην Ευρώπη. Επίσης, η BA.2.75 είναι υποπαραλλαγή ανησυχίας».

«Αυτό που είναι σαφές σε εμένα και πρέπει να έγινε ακόμη πιο σαφές από την παρουσίαση του Δρος Καβαλέρι είναι πως εμείς στην Ευρώπη θεωρούμε ακόμη πως η πανδημία συνεχίζεται», δήλωσε ο Στέφεν Θίρστρουπ, επικεφαλής ιατρικός αξιωματούχος του EMA.

Η Επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων εισηγήθηκε να δοθεί έγκριση σε τροποποιημένα εμβόλια για τις υποπαραλλαγές BA.4 και BA.5, πέραν αυτών για την αρχική μορφή του .SARS-CoV-2.

