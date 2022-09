Υγεία - Περιβάλλον

Καράογλου για καρκίνο του μαστού: Νόμιζα ήμουν άτρωτος – Το ανακάλυψα κατά τύχη (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1, ο βουλευτής της ΝΔ, για την περιπέτεια με την υγεία του, την καθυστέρηση της επέμβασης λόγω του γάμου του γιού του και το οικογενειακό ιστορικό.

Για το πρόβλημα υγείας που ανακάλυψε λίγες μέρες πριν από το γάμο του γιού του, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου.

Όπως είπε, «στην ζωή μου νόμιζα ότι ήμουν άτρωτος», ενώ όπως παραδέχθηκε δεν είχε κατά νου πως οι άνδρες μπορούν να νοσήσουν από καρκίνο του μαστού.

Περιέγραψε πως η σύζυγος του ανακάλυψε τυχαία ένα σημάδι στο στήθος του, που αποτελεί ένδειξη για καρκίνο του μαστού και έτσι ξεκίνησε να κάνει εξετάσεις, με αποτέλεσμα στις 22 Αυγούστου να πληροφορηθεί πως νοσεί με καρκίνο του μαστού.

Όπως είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου, ενημέρωσε τον γιατρό του πως δεν επρόκειτο να κάνει άμεσα επέμβαση, καθώς στις 9 Σεπτεμβρίου είχε προγραμματιστεί να γίνει ο γάμος του γιού του.

«Έγινε ο γάμος και περάσαμε καλά και χορέψαμε, χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα, εκτός από μένα και την γυναίκα μου», είπε ο κ. Καράογλου, συμπληρώνοντας πως «στις 14 Σεπτεμβρίου έκανα την επέμβαση και την επόμενη ημέρα επέστρεψα στο σπίτι μου και στο πρόγραμμα μου, το οποίο ακολουθώ, αλλά λίγο πιο light».

Σε ότι αφορά το οικογενειακό ιστορικό, είπε πως είχε χάσει την μητέρα του πολύ νωρίς και έμεινε ορφανός σε ηλικία 14 ετών, ενώ ανέφερε πως μια θεία από την πλευρά του πατέρα του και μία θεία από την πλευρά της μητέρας του είχαν νοσήσει με καρκίνο, τον οποίο αντιμετώπισαν επιτυχώς, «φαίνεται όμως πως αυτό μετράει και για αυτό λέω σε όλους πως η πρόληψη σώζει ζωές».





