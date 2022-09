Πολιτική

Στεφανής στον ΑΝΤ1 για Ερντογάν: Είναι ακραίος γιατί ανησυχεί για το μέλλον του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πρώην υφυπουργός Άμυνας και Σύμβουλος της Κυβέρνησης επί θεμάτων ακριτικών περιοχών και Αγίου Όρους.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πρώην υφυπουργός Άμυνας και Στρατηγός Ε.Α., Αλκιβιάδης Στεφανής για την κατάσταση που δημιουργεί ο Ταγίπ Ερντογάν τόσο στα σύνορα της χώρας του με την Ελλάδα, όσο και σε διπλωματικό επίπεδο.

Κληθείς να σχολιάσει για τη χθεσινή εμφάνιση του Προέδρου της Τουρκίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου έδειξε φωτογραφίες νεκρών παιδιών, κατηγορώντας την Ελλάδα για τους θανάτους τους, εξήγησε ότι, αυτό που κάνει είναι να «προσπαθεί να αλλάξει τη σχέση της Τουρκίας με την Ευρώπη, κατηγορώντας την Ελλάδα για το μεταναστευτικό για αυτό που ο ίδιος κάνει» και υπενθύμισε πως, «τα σύνορά μας τα φυλούν άνθρωποι σαν κι εμάς, με οικογένειες, γονείς και παιδιά, δεν είναι άλλοι

Η Ελλάδα φυλά τα σύνορά της, στηρίζοντας το Ευρωπαϊκό Δίκαιο».

Ο σύμβουλος της κυβέρνησης επί θεμάτων ακριτικών περιοχών και Αγίου Όρους, ρωτήθηκε και για την προαναγγελόμενη έξοδο του Ορούτς Ρέις και είπε ότι, «να σκεφτούμε τα 21 χρόνια που κυβερνά και τους οραματισμούς του, θέλει να την κάνει μεγάλη χώρα κι έχει αποτύχει στην οικονομία.

Θέλει να κάνει την Τουρκία το χαλιφάτο του μουσουλμανικού κόσμου, αλλά αποτυγχάνει.

Τώρα προσπαθεί να κάνει να φαίνονται κακές την ΕΕ και τις ΗΠΑ, την Ελλάδα κι αυτό κάνει» και εκτίμησε ότι, «έχουμε όλα τα μέσα για να διαχειριστούμε την κατάσταση που δημιουργεί».

Σημείωσε πως, η συμπεριφορά του Ερντογάν, ότι δηλαδή πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ απειλούσε την Ελλάδα ότι, «θα ΄ρθουμε νύχτα» και μετά πήγε κι έδειχνε φωτογραφίες των νεκρών παιδιών, κατηγορώντας την, είναι «ίδια με τη συμπεριφορά του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θέλησε να ακουμπήσει το συναίσθημα των ηγετών και των πολιτών τους, δείχνοντας φωτογραφίες με παιδάκια. Η Ευρώπη έχει αντιληφθεί ότι ο Ερντογάν εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό» και συμπλήρωσε πως, «ο Ερντογάν ανησύχησε όταν είδε το κύμα των Ουκρανών και να δίνει προσοχή σε αυτούς, αντί για τους 5 εκατομμύρια που έχει στη χώρα του».

Για την πίεση που δέχεται η Ελλάδα στα σύνορά της, με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, παραδέχθηκε ότι έχει αυξηθεί, επικαλούμενος την Ελληνική Αστυνομία, διαβεβαιώνοντας ότι, «οι δυνάμεις μας κάνουν ό,τι μπορούν για να ελέγξουν αυτό το κύμα».

«Ο Ερντογάν παρουσιάστηκε διαμεσολαβητής με το σιτάρι, στη Σαγκάη δήλωσε ότι τον επόμενο χρόνο η Τουρκία μπορεί να είναι μέλος του Συνδέσμου αυτού κι αυτό ενόχλησε πολύ την Ευρώπη.

«Τα F-16 τον ενοχλούν πολύ, πρώτον γιατί του λείπουν κρίσιμα ανταλλακτικά κι έχουν περιορίσει πολύ το χρόνο πτήσης τους, γι’αυτό βλέπουμε τόσο πολύ τα drones», είπε ο Αλκιβιάδης Στεφανής, παρατηρώντας ότι, ο Τούρκος Πρόεδρος, «αλλάζει συνέχεια τακτικές, τις δηλώσεις του γι’ το ‘θα ‘ρθουμε νύχτα» το χρησιμοποίησε η αντιπολίτευση , γι’ αυτό και τώρα προσέχει πολύ τι λέει με το μεταναστευτικό. Φυλάγεται για να έρθει στα δίκαια αιτήματα της Ελλάδας, να βγει ο Σόλτενμπεργκ, να κρατήσει ίσες αποστάσεις».

Όσο αφορά στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας, εξήγησε ότι, «μία παραβίαση της Τουρκίας προς εμάς ή από εμάς προς την Τουρκία, φαίνεται εύκολα. Ο Ερντογάν δεν απευθύνεται σε ειδικούς, αλλά σε εκείνους που χρησιμοποιούν τα έωλα επιχειρήματα, τις ΜΚΟ και όλους εκείνους που είναι έτοιμοι να βάλλουν ενάντια στην πατρίδα μας».

Ειδικά αναφερόμενος στο θέμα των 38 προσφύγων στον Έβρο, είπε ότι, «το να υποστηρίζει κάποιος ότι, μία ομάδα μεταναστών έχει προωθηθεί σε ελληνικό έδαφος από την Τουρκιά κι ότι η Ελλάδα δεν κάνει καλά τη δουλειά της, δεν φυλά τα σύνορά της και στη συνέχεια να αποδεικνύεται ότι όλο αυτό δεν ισχύει κάνει κακό στην Ελλάδα» και απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, συμπλήρωσε ότι, «το να υποστηρίζει κάποιος ότι Έλληνες πατέρες, πνίγουν παιδιά, είναι κάτι πολύ σημαντικό».

Επέμεινε ότι, «η Ελλάδα εφαρμόζει με απόλυτο τρόπο το τι προβλέπουν οι ευρωπαϊκές και οι ανθρώπινες συνθήκες» και εξήγησε ότι, «η παραίτηση του επικεφαλής της Frontex είχε να κάνει με την πολιτική που είχε χαράξει η Υπηρεσία κι όχι με την Ελλάδα».

Τέλος, τόνισε ότι, «η συνοχή είναι δύναμη, κι όσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση, τόσο πιο ενωμένοι πρέπει να είμαστε κι η μεγάλη εικόνα είναι μία: η αγάπη για την πατρίδα», υπογραμμίζοντας ότι, «η Ελλάδα εξετάζει όλα τα σενάρια κι έχει απαντήσεις, ο Ερντογάν ανησυχεί για το μέλλον του κι αυτό τον κάνει να είναι ακραίος».





Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία στα ΜΜΜ: Αυξημένη κίνηση στους δρόμους (εικόνες)

Ρεύμα: χαμηλότερες τιμές τον Οκτώβριο δίνουν οι προμηθευτές

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: τα πρώτα δύο επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)