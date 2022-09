Κόσμος

O Πούτιν κήρυξε μερική επιστράτευση στη Ρωσία

Τι μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, για το διάγγελμα του Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε σήμερα την πρώτη επιστράτευση στη χώρα του μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, προειδοποιώντας τη Δύση ότι, αν συνεχίσει τον “πυρηνικό εκβιασμό” της, η Μόσχα θα απαντήσει με την ισχύ του τεράστιου οπλοστασίου της.

“Αν απειληθεί η εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσουμε τη Ρωσία και τον λαό μας, αυτό δεν είναι μπλόφα”, υπογράμμισε ο Πούτιν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην “απειλή” που αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, "το ναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο”, το οποίο στηρίζει οικονομικά η Δύση.

“Στόχος της Δύσης είναι να αποδυναμώσει, να διχάσει και να καταστρέψει τη Ρωσία”, υπογράμμισε, εκτιμώντας ότι η Δύση επιθυμεί “να εξαλείψει τα ανεξάρτητα και κυρίαρχα κέντρα ανάπτυξης” σε όλο τον κόσμο προκειμένου να ενισχυθεί η ίδια.

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι υπέγραψε διάταγμα για μερική επιστράτευση, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στην Ουκρανία. Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια μεγάλη κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.

“Για να προστατεύσουμε την πατρίδα, την κυριαρχία της θεωρώ απαραίτητο να στηρίξω την απόφαση του γενικού επιτελείου στρατού για μερική επιστράτευση των εφέδρων, όσων έχουν ήδη υπηρετήσει στον στρατό και έχουν μια κατάλληλη εμπειρία”, σημείωσε ο Πούτιν.

“Το διάταγμα για τη μερική επιστράτευση έχει υπογραφεί” και θα τεθεί σε ισχύ “σήμερα”, εξήγησε.

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι στόχος της Μόσχας είναι “να απελευθερώσει” το Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, ενώ σημείωσε ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής δεν επιθυμούν να επιστρέψουν υπό τον “ζυγό” της Ουκρανίας.

Η Ρωσία θεωρεί τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, που αποτελούν το Ντονμπάς, ανεξάρτητα κράτη από το 2014. Η Μόσχα πλέον ελέγχει το 60% του Ντονέτσκ και τον Ιούλιο έθεσε υπό τον έλεγχό της σχεδόν το σύνολο του Λουχάνσκ.

Εξάλλου ο Πούτιν ζήτησε να αυξηθεί η χρηματοδότηση προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγή όπλων στη Ρωσία.

Σοϊγκού: Τι σημαίνει η μερική επιστράτευση

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε σήμερα ότι το προεδρικό διάταγμα για μερική επιστράτευση προβλέπει την κινητοποίηση επιπλέον 300.000 ανδρών για να συμμετάσχουν στην στρατιωτική επιχείρηση, όπως την αποκαλεί η Μόσχα, στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας ο Σοϊγκού διευκρίνισε ότι δεν θα επιστρατευθούν φοιτητές και όσοι υπηρέτησαν ως κληρωτοί και ότι η πλειονότητα των Ρώσων εφέδρων, που αριθμούν ένα εκατομμύριο, επίσης δεν θα στρατολογηθούν.

