Σταϊκούρας για επίδομα θέρμανσης: πιθανή η επέκταση στο 2023 (βίντεο)

Πότε θα εξοφληθούν οι εκκρεμότητες του Power Pass. Τι είπε ο Υπ. Οικονοιμικών στον ΑΝΤ1 για τα μέτρα στήριξης, την πορεία της οικονομίας και τις δυσκολίες των κοινοκυριών.

«Πιθανόν να χρειαστεί η επέκταση στη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης και μετά την 31η Δεκεμβρίου», όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος επεσήμανε πως η Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Eurogroup, έχει διαθέσει για την ενεργειακή κρίση τους περισσότερους πόρους στην Ευρώπη.

«Όταν παίρνουμε μέτρα βάζουμε όρια με βάση τα χρήματα που μπορούμε να διαθέσουμε», επεσήμανε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο Υπ. Οικονομικών επεσήμανε πως «έχει δυναμική η οικονομία και κανείς δεν ξέρει τις εξελίξεις. Υπάρχουν δύο απρόβλεπτοι παράγοντες: η τιμή του φυσικού αερίου και ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει. Άρα, θα επαναξιολογήσουμε την κατάσταση», και σχετικά με το επίδομα θέρμανσης, που ανέρχεται σε 0,25 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, μέχρι τέλος του έτους, ανάλογα με τις εξελίξεις και τους διαθέσιμος πόρους, υπάρχει η ευχέρεια να επεκταθεί και στο 2023».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο Υπουργός Οικονομικών ερωτηθείς εάν θα συνεχιστεί η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και εάν θα υπάρξει Fuel Pass-3, απάντησε πως «δεν έχει πει κάτι ο πρωθυπουργός και σας θυμίζω ότι έχει πέσει σημαντικά η τιμή των καυσίμων».

Για το ενδεχόμενο να μειωθεί περαιτέρω η προκαταβολή φόρου 80% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είπε πως «δεν έχουμε άλλα περιθώρια, δεδομένου ότι πρέπει να επιδοτούμε το ηλεκτρικό ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Επεσήμανε ότι «η ακρίβεια θα κρατήσει περισσότερο από όσο εκτιμούσαμε, αλλά θα είναι παροδική».

«Εξαντλούμε την βοήθεια, αλλά με όρους ρεαλισμού. Ποτέ δεν θα είναι αρκετά τα μέτρα, όσα και να δώσει η Πολιτεία», επεσήμανε ο Υπ. Οικονομικών, αναφέροντας πως υπάρχει σειρά μέτρων στήριξης των νοικοκυριών και δη των πλέον ευάλωτων, αναφέροντας ως παράδειγμα ότι «στην τροπολογία που καταθέσαμε χθες, προβλέπεται η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους, που ανέρχεται σε 1,24 δις ευρώ, τα οποία περισσεύουν στα πορτοφόλια μας, κάτι που ο πολίτης δεν εκτιμά όταν είναι σε μια περίοδο κρίσης και ακρίβειας, αλλά αυτό το ποσό είναι υψηλό». Μίλησε ακόμη για τις αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος και στην ευχέρεια που δίνεται σε 900.000 υπόχρεους να απαλλαγούν, υπό όρους, από την καταβολή του.

Ξεκινώντας την συζήτηση με τονμ Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, ο Υπ. Οικονομικών ανέφερε ότι το αργότερο την προσεχή Δευτέρα θα καταβληθούν τα ποσά από τις εκκρεμότητες για το Power Pass του Ιουνίου και του προηγούμενου εξαμήνου, οι οποίες υπήρχαν από έναν πάροχο ενέργειας.

